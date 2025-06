CertiCon, ein Hightech-Engineering-Unternehmen und Teil der HTEC-Gruppe, wurde mit dem renommierten Supplier Award 2024 von Frequentis einem weltweit führenden Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für sicherheitskritische Anwendungen, ausgezeichnet. Damit wurde CertiCon zum zweiten Mal in Folge als einer der drei leistungsstärksten Lieferanten von Frequentis ausgezeichnet.

Der Preis würdigt außergewöhnliche Lieferantenleistungen in wichtigen Kriterien wie Qualität, Preisgestaltung, technischer Support, Kundenservice und Nachhaltigkeit. CertiCon überzeugte nicht nur durch seine zuverlässigen und innovativen Engineering-Dienstleistungen, sondern auch durch sein Engagement für soziale Verantwortung.

Zusätzlich zum Lieferantenranking erhielt CertiCon einen Sonderpreis für Nachhaltigkeit und wurde damit als einziger Lieferant in dieser Kategorie ausgezeichnet. Der Preis würdigt die konsequenten Bemühungen von CertiCon um die Förderung ethischer Geschäftspraktiken, die Einhaltung von Arbeitsstandards, die Förderung integrativer Mitarbeiterprogramme, die Unterstützung lokaler Gemeinschaften und die Minimierung der Umweltbelastung.

Beide Auszeichnungen wurden im Rahmen der Frequentis Supplier Award Ceremony am 14. Mai 2025 in der Unternehmenszentrale in Wien von Karl Wannenmacher, CTO und Mitglied der Frequentis-Geschäftsleitung, überreicht.

"Wir sind stolz darauf, dass CertiCon von einem unserer wertvollsten Partner ausgezeichnet wurde", sagte Adrian Karas, Software Solutions Director bei CertiCon. "Diese Auszeichnung unterstreicht die hervorragende Arbeit der Mitarbeiter von CertiCon und ihr großes Engagement für die Bereitstellung erstklassiger Hightech-Engineering-Dienstleistungen und die Förderung des menschlichen Wohlergehens durch Technologie."

CertiCon ist nun Teil der HTEC-Gruppe und verbindet weiterhin angewandte Forschung mit modernster Entwicklung, um fortschrittliche digitale Lösungen für Branchen wie Medizintechnik, industrielle Automatisierung und Automobilsysteme anzubieten.

Über HTEC

HTEC Group Inc. ist ein globaler AI-first-Anbieter von strategischen, software- und hardwarebasierten Embedded-Design- und Engineering-Dienstleistungen, der sich auf fortschrittliche Technologien, Finanzdienstleistungen, Medizintechnik, Automobilindustrie, Telekommunikation sowie Unternehmenssoftware und -plattformen spezialisiert hat. HTEC verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Unterstützung von Fortune-500- und wachstumsstarken Unternehmen bei der Lösung komplexer technischer Herausforderungen, der Steigerung der Effizienz, der Reduzierung von Risiken und der Beschleunigung der Markteinführung. HTEC ist stolz darauf, Spitzenkräfte für sich zu gewinnen, und hat die Standorte seiner mehr als 20 Kompetenzzentren strategisch ausgewählt, um dies zu ermöglichen.

