Hofheim-Wallau (ots) -IKEA bittet alle Kund:innen, die einen IKEA 365+ HJÄLTE Rührspachtel besitzen, dieses Produkt nicht mehr zu verwenden und IKEA zu kontaktieren. Das betroffene Produkt hat die Artikelnummer 401.494.62 und den Datumsstempel 2445 (JJWW) (entspricht Produkten, die nach November 2024 gekauft wurden).Warum ist dieses Produkt nicht sicher in der Anwendung?Ein lokaler Test in Belgien hat ergeben, dass dieser Rührspachtel eine nicht konforme Migration primärer aromatischer Amine (PAA) über dem zulässigen Grenzwert aufweist. Daher ruft IKEA alle Rührspachtel mit dem entsprechenden Datumsstempel zurück.Was Kund:innen jetzt tun solltenKund:innen, die einen der betroffenen Rührspachtel mit dem Datumsstempel 2445 (JJWW) besitzen und ihn nach November 2024 erworben haben, sollten diesen nicht mehr verwenden und sich für eine vollständige Rückerstattung an IKEA wenden. Zusätzlich ermutigt IKEA dazu, andere über diesen Rückruf zu informieren, insbesondere wenn bekannt ist, dass das zurückgerufene Produkt verschenkt, verliehen oder weiterverkauft wurde.Wie Kund:innen eine Erstattung erhaltenDas betroffene Produkt kann in jedem IKEA Einrichtungshaus gegen Erstattung des vollen Kaufpreises zurückgegeben werden. Ein Kaufbeleg (z. B. ein Kassenbon) ist nicht erforderlich.Weitere Informationen erhalten Kundinnen und Kunden unter www.ikea.de oder unter der IKEA Rufnummer 0800-2255453. IKEA entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten, die durch diesen Rückruf entstehen.Ansprechpartnerin für die Presse:Judith PierauCorporate CommunicationsE-Mail: deutschland.presse@ingka.ikea.comIKEA Deutschland GmbH & Co. KGAm Wandersmann 2-465719 Hofheim-WallauOriginal-Content von: IKEA Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29291/6049318