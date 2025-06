DJ MÄRKTE EUROPA/Fester trotz schwacher US-Daten - Techaktien vorne

DOW JONES--Der europäische Aktienmarkt hat am Mittwoch fest geschlossen. Die Börsen zeigten sich unbeeindruckt von schwachen ADP-Arbeitsmarktdaten sowie einem enttäuschenden ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe. Die US-Daten sprechen für eine lockere Gangart der US-Notenbank. Positiv wurde gewertet, dass die Bundesregierung ein erstes Fiskalpaket auf den Weg gebracht und Steuersenkungen von 46 Milliarden Euro für Unternehmen zur Ankurbelung der deutschen Wirtschaft beschlossen hat.

Der DAX gewann 0,8 Prozent auf 24.276 Punkte, bei 24.346 Punkten wurde ein neues Rekordhoch markiert. Für den Euro-Stoxx-50 ging es um 0,5 Prozent auf 5.405 Punkte nach oben. Am Devisenmarkt zog der Euro dank der schwachen US-Daten auf 1,1424 Dollar an.

Dazu schwelte die Hoffnung, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China womöglich über ein Spitzengespräch zwischen den beiden Präsidenten gelöst werden kann.

EZB dürfte am Donnerstag die Zinsen um 25 Basispunkte senken

Mit Blick auf die geldpolitische Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag wird erwartet, dass diese die Leitzinsen um 25 Basispunkte senken wird. Nach den günstigen europäischen Inflationsdaten am Vortag werden aber auch weitere Zinssenkungen nicht ausgeschlossen.

Der Beginn der neuen US-Strafzölle am Berichtstag von nun 50 statt 25 Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte belastete nicht. Selbst die Kurse der potenziell betroffenen Unternehmen zogen kräftig an - Thyssenkrupp um 3 Prozent, Salzgitter um 2,1 Prozent und Arcelormittal um 1,2 Prozent. "Der Markt setzt auf einen Konjunktur-Aufschwung", so ein Marktteilnehmer dazu. Rohstoffwerte in Europa gewannen 1,1 Prozent.

Voestalpine (+1,9%) legte Zahlen vor, die als solide bezeichnet wurden. Der österreichische Stahlhersteller plant einen Turnaround bei seinen Gewinnen in diesem Jahr, und das trotz der US-Stahlzölle.

Technologieaktien stellten den Sektorgewinner europaweit mit plus 1,2 Prozent. Starke Vorlagen von Nvidia & Co halfen. Für Infineon ging es 4,2 Prozent nach oben. Nach zuversichtlichen Kommentaren von CEO Jean-Marc Chery über die weiteren Geschäftsaussichten machten STMicroelectronics einen Satz von 11,1 Prozent.

Airbus rückten 2,3 Prozent vor. Chinesische Fluggesellschaften könnten in den kommenden Monaten "hunderte" von Flugzeugen bestellen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg. "Kein Wunder, dass die Chinesen im Zollstreit Boeing links liegen lassen", kommentierte ein Händler.

Nucera führt Machbarkeitsstudie für Wasserelektrolyseanlage durch - Aktie haussiert

Die Aktie des Brennstoffzellenexperten SFC Energy verteuerte sich um 7,7 Prozent. Hier wurde ein Großauftrag positiv aufgenommen. Thyssenkrupp Nucera legten um 15,4 Prozent zu. Das Unternehmen führt eine Machbarkeitsstudie für eine Wasserelektrolyseanlage durch. Der namentlich nicht genannte Auftraggeber will den Wasserstoff zur Versorgung von Industriekunden in der Schwerindustrie einsetzen. "Das kommt gut an", so ein Marktteilnehmer.

Wacker Neuson gewannen 8,4 Prozent. Stützend wirkte ein Bloomberg-Bericht. Danach sollen verschiedene Großaktionäre des Maschinenbauers über einen Verkauf ihrer Beteiligungen nachdenken.

Deutsche Post zogen um 2,0 Prozent an, nachdem die Analysten von Citi die Aktie auf "Buy" erhöht hatten. Bei Redcare senkten die Analysten von Kepler das Votum auf "Hold", der Kurs brach darauf um 13,9 Prozent ein.

=== Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn* ESTX 50 PR.EUR 5.405,15 +0,5% +9,8% Stoxx-50 4.568,18 +0,5% +5,5% Stoxx-600 551,02 +0,5% +8,0% XETRA-DAX 24.276,48 +0,8% +21,0% CAC-40 Paris 7.804,67 +0,5% +5,2% AEX Amsterdam 924,01 +0,4% +4,7% ATHEX-20 Athen 4.596,54 +0,7% +27,8% BEL-20 Bruessel 4.507,49 +0,1% +5,6% BUX Budapest 96.646,64 +0,7% +21,0% OMXH-25 Helsinki 4.767,71 +1,2% +9,2% OMXC-20 Kopenhagen 1.846,63 +1,9% -13,8% PSI 20 Lissabon 7.419,91 -0,5% +16,9% IBEX-35 Madrid 14.101,30 -0,2% +21,8% FTSE-MIB Mailand 40.080,88 0,0% +17,2% OBX Oslo 1.499,55 +0,5% +12,2% PX Prag 2.159,83 -0,3% +23,1% OMXS-30 Stockholm 2.510,47 +0,9% +0,2% WIG-20 Warschau 2.769,33 +1,4% +24,6% ATX Wien 4.396,34 -0,6% +20,8% SMI Zuerich 12.298,50 +0,5% +5,5% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:11 % YTD EUR/USD 1,1424 +0,4% 1,1377 1,1386 +9,9% EUR/JPY 163,11 -0,4% 163,78 163,77 +0,5% EUR/CHF 0,9341 -0,3% 0,9371 0,9374 +0,3% EUR/GBP 0,8421 +0,1% 0,8415 0,8417 +1,7% USD/JPY 142,78 -0,8% 143,95 143,84 -8,5% GBP/USD 1,3565 +0,4% 1,3518 1,3527 +7,9% USD/CNY 7,1684 -0,1% 7,1749 7,1757 -0,5% USD/CNH 7,1754 -0,2% 7,1919 7,1895 -1,9% AUS/USD 0,6498 +0,5% 0,6466 0,6464 +4,5% Bitcoin/USD 105.390,20 -0,1% 105.521,35 106.641,80 +13,0% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,72 63,37 -1,0% -0,65 -11,7% Brent/ICE 64,74 65,61 -1,3% -0,87 -12,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3373,74 3353,58 +0,6% 20,17 +27,8% Silber 30,15 30,39 -0,8% -0,24 +8,7% Platin 956,32 947,95 +0,9% 8,37 +8,3% Kupfer 4,88 4,83 +0,9% 0,04 +20,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewaehr) ===

