Die Finance in Motion GmbH, führender Impact-Asset-Manager mit Fokus auf nachhaltige Investitionen in Schwellenländern, hat Sylvia Wisniwski zur Geschäftsführerin (CEO) bestellt. Damit übernimmt sie die Gesamtverantwortung für die strategische und operative Führung des Unternehmens, das mit rund 300 Mitarbeitern etwa vier Milliarden Euro verwaltet und in über 30 Ländern tätig ist. Wisniwski ist Mitgründerin von Finance in Motion und hat das Unternehmen seit der Gründung im Jahr 2005 maßgeblich mitgestaltet. Zuvor war sie unter anderem bei der Deutschen Gesellschaft für ...

