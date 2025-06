Stellt euch vor, euer Smartphone beobachtet euch nicht nur, es verändert aktiv, was ihr tippt, und meldet alles - ohne euer Wissen an Regierungsbehörden. Was wie eine Dystopie klingt, ist in Nordkorea Realität. Was für uns selbstverständlich erscheint - freier Zugang zu Informationen, Meinungsäußerung per Fingertipp und eine gewisse digitale Privatsphäre - ist in Nordkorea reine Utopie. Berichte über aus dem Land geschmuggelte Smartphones zeichnen ...

