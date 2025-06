© Foto: Richard Drew - AP

Weltweit nehmen Staaten wie entfesselt neue Schulden auf. Sogar Deutschland als sparsames Vorbild unter den Staaten will unter der neuen Koalition große Summen in die Hand nehmen, um Rüstung und Infrastruktur zu stärken.Das bleibt auch für den Kapitalmarkt nicht ohne Folgen, wie Mathematiker und Marktexperte Dr. Andreas Beck im wO Interview erklärt. Die langfristigen Zinsen für Staaten klettern, sodass die Europäische Zentralbank über kurz oder lang eingreifen werden muss. Anleger können über Anleihenfonds von den hartnäckig hohen Zinsen profitieren. Gerade Anleger die sehr stark aktienlastig investiert seien, könnten mit Anleihen ihr Portfolio sinnvoll diversifizieren, so Beck. Mehr dazu …