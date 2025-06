Onera Health, ein führendes Unternehmen im Bereich der Transformation der Ferndiagnostik und -überwachung von Schlafstörungen, hat heute bekannt gegeben, dass seine von Patienten angewendete patchbasierte Polysomnographie-Lösung für zu Hause in mehreren wissenschaftlichen Präsentationen auf der bevorstehenden SLEEP 2025 vorgestellt wird. Das MedTech-Unternehmen wird diese innovative Lösung am Stand Nr. 1145 auf der größten jährlichen Konferenz präsentieren, die führende Experten und Innovatoren auf dem Gebiet der Schlafmedizin zusammenbringt. Darüber hinaus wird Onera Health am Montag, dem 9. Juni, ein Symposium zum Thema "Advancing Access to PSG" (Verbesserung des Zugangs zu PSG) veranstalten.

Auf der 39. Jahrestagung der Associated Professional Sleep Societies (APSS) werden die neuesten klinischen Daten und Erkenntnisse vorgestellt, die die Schlafmedizin revolutionieren könnten. Die diesjährige Konferenz findet vom 8. bis 11. Juni 2025 in Seattle, Washington, statt.

"Wir freuen uns, dass unser patchbasiertes Polysomnographiesystem vom Typ II in vier verschiedenen Präsentationen vorgestellt wird und dass wir durch die Verbesserung des Zugangs zum Goldstandard der PSG-Schlaftests einen wichtigen Beitrag zum sich weiterentwickelnden Bereich der Schlafmedizin leisten können", erklärt Ruben de Francisco, Gründer und CEO von Onera Health.

Der klinische Nutzen des Onera-PSG-Heimsystems wird in vier Posterpräsentationen vorgestellt. Die Details der Präsentationen lauten wie folgt:

Titel: Assessment of Disease Burden in PAP-Intolerant OSA Patients Using Home Polysomnography: A Pilot Study (Bewertung der Krankheitslast bei PAP-intoleranten OSA-Patienten mithilfe von Heim-Polysomnographie: Eine Pilotstudie)

Autoren: Heiser C et al.

Poster-Nummer: #219

Datum und Uhrzeit der Posterpräsentation: 9. Juni 2025, 10:00 11:45 Uhr

Abstract-ID: 661

Titel : Signal Quality and Recording Characteristics of Patient-Applied Home Polysomnography: A Real-World Analysis Across US and European Settings (Signalqualität und Aufzeichnungseigenschaften der patientenbetriebenen Heim-Polysomnographie: Eine reale Analyse in den USA und Europa)

Autoren: Dimitrov T et al.

Poster-Nummer: #543

Datum und Uhrzeit der Posterpräsentation: 10. Juni 2025, 11:00-11:45 Uhr

Abstract-ID: 1666

Titel: Validation of a Novel Patch-Based Type II Polysomnography System (Validierung eines neuartigen patchbasierten Polysomnographiesystems vom Typ II)

Autoren: Schneider H et al.

Poster-Nummer: #319

Datum und Uhrzeit der Posterpräsentation: 11. Juni 2025, 10:00-11:45 Uhr

Abstract-ID: 677

Titel: Patient Perception of a Novel Patch-Based Type II Polysomnography System (Patientenwahrnehmung eines neuartigen patchbasierten Polysomnographiesystems vom Typ II)

Autoren: Schneider H et al.

Poster-Nummer: #320

Datum und Uhrzeit der Posterpräsentation: 11. Juni 2025, 10:00-11:45 Uhr

Abstract-ID: 678

Weitere Präsentationen von Experten führender Institutionen zu Validierungsergebnissen, Erkenntnissen aus der Praxis und den klinischen Implikationen von PSG-Heimtests werden im Rahmen eines Symposiums mit dem Titel "Expanding Access, Enhancing Outcomes: The Future of Sleep Diagnostics with Home Polysomnography" (Zugang erweitern, Ergebnisse verbessern: Die Zukunft der Schlafdiagnostik mit Heim-Polysomnographie) vorgestellt, das am 9. Juni von Onera Health veranstaltet wird.

"Die Heim-Polysomnographie bietet eine Lösung für bedeutende Herausforderungen, darunter der Mangel an Betten, Technikern und Schlafmedizinern in Labors. Dieser Mangel hat zu steigenden Kosten und einer zunehmenden ungedeckten klinischen Nachfrage geführt, sodass viele Patienten mit Schlafstörungen nicht diagnostiziert werden. Dieses Symposium soll wertvolle Einblicke darin geben, wie hPSG die Patientenversorgung verbessern kann, und bereits jetzt beginnt es, die Landschaft der Schlafgesundheitsversorgung durch die Erweiterung des Zugangs zu Goldstandard-PSG-Tests neu zu gestalten. Ich bin zuversichtlich, dass es zu spannenden Diskussionen mit renommierten Diskussionsteilnehmern über die sich abzeichnenden Möglichkeiten für die Ferndiagnostik und -versorgung im Bereich Schlaf führen wird", erklärt Ruben de Francisco.

Die Teilnehmer können sich auf folgende Vorträge freuen:

David P. White, MD, Teilzeitprofessor für Medizin an der Harvard Medical School "The Perfect Storm: Why Sleep Medicine Needs to Transform Now" (Die perfekte Sturm: Warum die Schlafmedizin jetzt einen Wandel braucht)

Thomas Penzel, PhD, Charité Universitätsmedizin Berlin "Home Polysomnography Comes of Age: Validation Study Results" (Die Heim-Polysomnographie wird erwachsen: Ergebnisse einer Validierungsstudie)

Anupamjeet Kaur Sekhon, MD, Kaiser Permanente Fontana Medical Center "From Lab to Home: Implementing Home Sleep Testing at Scale" (Vom Labor nach Hause: Einführung von Heimschlaftests in großem Maßstab)

Über Onera Health

Onera Health ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Transformation der Schlafmedizin und Fernüberwachung. Die bahnbrechenden Diagnoselösungen und Dienstleistungen des Unternehmens sollen Millionen von Menschen helfen, die mit Schlafstörungen zu kämpfen haben, und gleichzeitig andere medizinische Bereiche durch die Überwachung verschiedener chronischer Erkrankungen beeinflussen, um letztlich die Gesundheit und Lebensqualität von Patienten weltweit zu verbessern. Die innovativen Lösungen des Unternehmens liefern Ärzten in verschiedenen klinischen und nichtklinischen Umgebungen umfassende Schlafuntersuchungsdaten, um die Patientenversorgung zu optimieren und die Gesundheitskosten zu senken. Onera hat Niederlassungen in den Niederlanden und den Vereinigten Staaten. Weitere Informationen finden Sie unter onerahealth.com.

