Beim Tech-Giganten steht ein Spitzenwechsel an. Microsoft erweitert das Aufgabenportfolio von LinkedIn-CEO Ryan Roslansky deutlich. Der Top-Manager übernimmt zusätzlich die Verantwortung für Microsofts Office-Sparte - inklusive Word, Excel, Outlook, Teams und Copilot-Apps. Das Ziel ist es, mehr Tempo bei der KI-Integration zu erreichen.Roslansky, seit 2020 CEO von LinkedIn, berichtet in seiner neuen Rolle an Rajesh Jha, Executive Vice President für Experiences & Devices. Bei LinkedIn bleibt er weiterhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...