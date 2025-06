The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 04.06.2025

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 04.06.2025



ISIN Name

DE0008480773 S-BAYRENT DEKA

FR0013516184 CREDIT AGRI. 20/30 MTNFLR

DE000A351TG4 IWV IHS 23/28





