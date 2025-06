Unterstützung durch eine Gruppe von strategischen und finanziellen Investoren

Kapital wird den Aufbau eines globalen Biometrie-Netzwerks voranbringen

PopID gab heute eine Eigenkapitalfinanzierung bekannt, die Investitionen von Verifone, PayPal, Commerce Ventures, dem Cultivate Next Venture Fund von Chipotle und Visa Ventures umfasst. Diese neue Finanzierung folgt auf vorangegangene Investitionen durch die Cali Group und die Familie Ching. In den zurückliegenden Jahren hat PopID Millionen von biometrischen Authentifizierungen von Zahlungen und Transaktionen von Kundenbindungsprogrammen durchgeführt und konnte dabei nachweisen, dass Gesichts- und Handflächenscans zur Authentifizierung am Point of Sale einzigartige Vorteile für Verbraucher und Händler gegenüber der Authentifizierung per Telefon und Karte bieten.

"Mit dem zusätzlichen Kapital können wir gemeinsam mit unseren Partnern eine kritische Infrastruktur für ein offenes, globales biometrisches Netzwerk aufbauen, das Point-of-Sale-Lösungen für jedes Kundenbindungsprogramm, jede Kartenzahlungsmethode, jede Fintech-Wallet, jede 'Buy Now, Pay Later'-Plattform, jedes Stable-Coin-Produkt und jedes Pay-by-Bank-System anbinden kann", berichtet John Miller, CEO bei PopID. "Zu unserer Gruppe von Investitionspartnern gehören:

Verifone, die globale Plattform für einzigartige Zahlungserlebnisse jeder Art von Unternehmen,

Visa, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Zahlungen,

PayPal, eine führende Handelsplattform mit mehr als 430 Millionen aktiven Konten,

Commerce Ventures, ein führendes Venture-Capital-Unternehmen im Bereich der Finanztechnologie, und

der Wagniskapitalfonds der führenden Schnellrestaurantkette Chipotle."

Erst kürzlich hatte PopID eine Partnerschaft mit Verifone bekannt gegeben, um bestehende Verifone-Terminals für die Gesichts- und Handflächenauthentifizierung nachzurüsten und biometrische Daten in alle künftigen Verifone-Terminals zu integrieren. Die gemeinsame Lösung wird das gesamte Spektrum der globalen Ressourcen von Verifone nutzen: 45 Millionen Geräte (davon 15 Millionen mit 200 eigenen Zahlungsanwendungen, die von der Cloud-basierten Gerätemanagementplattform von Verifone verwaltet werden), Integrationen mit 2.500 ECR/POS, mehr als 150 Zahlungsprozessoren und Akzeptanz von über 40 globalen, lokalen und alternativen Zahlungsmethoden.

"Unsere strategische Partnerschaft und Investitionen in PopID stärken unsere jahrzehntelangen Anstrengungen, innovative Lösungen für Händler und Verbraucher im Bereich des Zahlungsverkehrs zu entwickeln", kommentiert Himanshu Patel, CEO bei Verifone. "Unsere Kunden und Partner haben großes Interesse an biometrischen Lösungen, da diese extrem sicher, bequem und schnell sind. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam mit PopID in den kommenden Jahren eine globale Einführung der PopID-Technologie erleben werden."

Über PopID

PopID stellt eine umfassende Plattform bereit, die digitale Interaktionen und Zahlungen mithilfe von verbraucherinitiierter biometrischer Verifizierung revolutioniert. Die Plattform von PopID gibt Verbrauchern die Möglichkeit, sich schnell und einfach zu identifizieren mit ihrem Gesicht oder ihrer Handfläche -, etwa zum Einchecken, zum Sammeln von Treuepunkten, zum Bestellen und zum Bezahlen. Dies ermöglicht stärker personalisierte, sicherere und optimierte Erlebnisse. Weitere Informationen zu PopID und den angebotenen Produkten sind erhältlich unter www.popid.com.

Über Verifone

Verifone ist ein weltweit führender Anbieter von Zahlungstechnologielösungen, dem die bekanntesten Marken der Welt vertrauen. Verifone unterstützt das grenzenlose Zahlungsnetzwerk und schafft so einzigartige Handelserlebnisse für Händler, Fintech-Unternehmen und Finanzinstitute ganz gleich, wo der Handel stattfindet. Durch die Kombination aus einer flexiblen Plattform, einem offenen Ökosystem mit über 2.500 Integrationen und vier Jahrzehnten Erfahrung im Zahlungsverkehr überwindet Verifone die Komplexität des Zahlungsverkehrs und erweitert die Möglichkeiten aller Zahlungskanäle. Jedes Jahr verarbeitet Verifone Transaktionen im Wert von acht Billionen US-Dollar in über 165 Ländern weltweit und unterstützt Unternehmen jeder Größe dabei, ihr Wachstumspotenzial zu entfalten. Weitere Informationen unter www.verifone.com.

