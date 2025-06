Die tägliche Informationsflut im digitalen Büro kann erdrückend sein. Google präsentiert eine neue, KI-gestützte Lösung für Drive, die aufhorchen lässt. Was steckt dahinter und welchen Nutzen verspricht sie euch? Viele Anwender:innen kennen das: Morgens Google Drive öffnen und sich wünschen, eine Übersicht über die neuesten Änderungen in wichtigen Dokumenten zu erhalten. Genau hier setzt Google mit der neuen Funktion "Catch me up" für seinen weitverbreiteten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...