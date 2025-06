NEW YORK (dpa-AFX) - Die wichtigsten New Yorker Aktienindizes haben am Mittwoch im späten Handel geschwächelt. Der Leitindex Dow Jones Industrial drehte ins Minus und schloss 0,22 Prozent tiefer mit 42.427,74 Punkten, während der marktbreite S&P 500 ein hauchdünnes Plus von 0,01 Prozent auf 5.970,81 Punkte ins Ziel rettete. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 behauptete indes mit 21.721,92 Punkten einen Kursanstieg von 0,27 Prozent.

Die nun in Kraft getretene Verdoppelung der US-Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium schreckte die Anleger zwar nicht sichtbar, bremste aber die Kaufbereitschaft. Zudem fielen die jüngsten US-Konjunkturdaten eher mäßig aus./gl/men

