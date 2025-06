Wall Street zeigt sich gespalten. Während Nasdaq und S&P leicht zulegen, rutscht der Dow Jones nach schwachen US-Arbeitsmarktdaten ins Minus. Trump feuert gegen Fed-Chef Powell und gießt Öl ins ohnehin nervöse Marktfeuer. Anleger blicken nun gespannt auf die Jobdaten am Freitag. So sah der Handelstag im Detail aus.Die wichtigsten New Yorker Aktienindizes haben am Mittwoch im späten Handel geschwächelt. Der Leitindex Dow Jones Industrial drehte ins Minus und schloss 0,22 Prozent tiefer mit 42.427,74 ...

