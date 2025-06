Neues Gaming-Zubehör für Nintendo Switch 2

Belkin, seit über 40 Jahren ein führender Hersteller von Verbraucherelektronik, steigt in den Markt für Gaming-Zubehör ein. Das hat das Unternehmen jetzt bekannt gegeben. Die neue Produktpalette von Belkin ist die perfekte Ergänzung für die mit Spannung erwartete Nintendo Switch 2. Basierend auf seiner jahrzehntelangen Erfahrung in den Bereichen Stromversorgung, Konnektivität und Geräteschutz bringt Belkin nun in seiner auf Innovationen ausgerichteten Unternehmenssparte Future Ventures seine erste Produktpalette speziell für die Gaming Community heraus.

Unter dem Motto "Leveling up your play" hebt Belkin mit seinen Produkten durch den Einsatz bester Materialien, zeitlosem Design und unternehmenseigenem Engineering die Spielausstattung von Gamern auf ein ganz neues Level und verleiht ihr eine nie dagewesene Zuverlässigkeit. Die neue Produktreihe umfasst hochkarätige Accessoires zur Verbesserung des Spieleerlebnisses, darunter Ladelösungen für unterwegs, Audiozubehör, zuverlässige Displayschutzfolien und neue Taschen für den bequemen und sicheren Transport auf Reisen.

"Gaming-Artikel sind eine natürliche Erweiterung der Marke Belkin. Getreu unserem Motto 'Be ready for today' konzipieren wir seit Anfang an Produkte, die den Menschen den Alltag erleichtern. Deshalb ist es uns nun eine große Freude, auch der Gaming-Welt unsere zuverlässigen Accessoires bereitstellen zu können", so Steve Malony, CEO von Belkin. "Unsere neue Produktpalette unterstützt nicht nur die nächste Generation der Nintendo Switch, sondern spiegelt auch unser Engagement für Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit wider. Für uns ist es ein spannender Schritt, in neue Produktkategorien zu expandieren und unserer bunt gemischten User Community sinnvolle Produkte anzubieten, die ganz ihren Anforderungen entsprechen."

Das neue Gaming-Zubehör von Belkin umfasst:

Tasche mit Powerbank für Nintendo Switch 2

Travel Case für Nintendo Switch 2

TemperedGlass Anti-Reflective Screen Protector für Nintendo Switch 2

Ladezubehör für das Gaming unterwegs

Tasche mit Powerbank für Nintendo Switch 2

Die Belkin Tasche mit Powerbank für Nintendo Switch 2 kombiniert Schutz sowie Ladefunktion und stellt sicher, dass das Gerät während der Aufbewahrung immer geladen wird. Dank der integrierten 10K-Powerbank gehört ein leerer Akku endgültig der Vergangenheit an und Sie können jederzeit spielen, wo immer Sie wollen. Die verwendeten Premiummaterialien sorgen für wirksamen Schutz vor Schäden durch Stöße und Kratzer. Die Tasche ist in den Farben Anthrazit, Sandfarben und Grün erhältlich.

Jetzt verfügbar auf Belkin.com

Preis: 59,99

Auf Reisen bestens geschützt

Travel Case für Nintendo Switch 2

Das Travel Case für Nintendo Switch 2 sieht gut aus, lässt sich bequem tragen und schützt Ihre Konsole zuverlässig. Die verwendeten Premiummaterialien bieten wirksamen Schutz vor Kratzern und alltäglicher Abnutzung. Erhältlich in den Farben Anthrazit, Sandfarben und Grün.

Jetzt verfügbar auf Belkin.com

Preis: 19,99

Zuverlässiger Displayschutz für jede Umgebung

TemperedGlass Anti-Reflective Screen Protector für Nintendo Switch 2

Schützen Sie Ihre Nintendo Switch 2 mit dem TemperedGlass Displayschutz mit Entspiegelung von Belkin, der für ultimative Widerstandsfähigkeit, klare Sicht und weniger Spiegelungen sorgt. Dieser Premium-Displayschutz vermeidet nicht nur Kratzer und Flecken, sondern minimiert auch Spiegelungen, sodass die Sicht in hellen Umgebungen oder im Freien verbessert wird. Dank des im Lieferumfang enthaltenen Applikators lässt sich der Displayschutz in perfekter Ausrichtung und blasenfrei anbringen. Genießen Sie Ihr Spieleerlebnis mit einem sicher geschützten Display, das Ihnen eine klare, lebendige Optik bietet.

Jetzt verfügbar auf Belkin.com

Preis: 24,99

Entdecken Sie das gesamte Gaming-Sortiment von Belkin, darunter Audiozubehör, Ladelösungen und vieles mehr unter https://www.belkin.com/de/auswahl-nach/l%C3%B6sungen/Bestes-Nintendo-Switch-2-Zubeh%C3%B6r/

Über Belkin

Belkin, ein Unternehmen mit Sitz in Kalifornien, ist seit über 40 Jahren führender Anbieter preisgekrönter Produkte in den Bereichen Stromversorgung, Schutz, Produktivität, Konnektivität und Audio. Belkin konzipiert und entwickelt seine Produkte in Südkalifornien und verkauft sie in mehr als 100 Ländern auf der ganzen Welt. Der Fokus liegt dabei auf Forschung und Entwicklung, Gesellschaft, Bildung, Nachhaltigkeit und, am allerwichtigsten, den Menschen, denen sie dienen. Belkin hat sich seit seinen Anfängen in einer Garage in Südkalifornien 1983 zu einem vielseitigen globalen Technologieunternehmen entwickelt. Wir lassen uns immer noch von dem Planeten, auf dem wir leben, und der Verbindung zwischen Menschen und Technologie inspirieren.

