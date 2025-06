3DBioFibR Inc., ein führender Hersteller von fortschrittlichen Biopolymerfasern, gab heute den erfolgreichen Abschluss einer Finanzierungsrunde in Höhe von 3 Millionen US-Dollar bekannt. Die Kapitalbeschaffung folgt auf eine Reihe kürzlich unterzeichneter bezahlter Partnerschaften und Kooperationen in Schlüsselbranchen darunter Gewebetechnik, Medizinprodukte, Verteidigung, Kosmetik und Bekleidung mit mehreren multinationalen Unternehmen. An der Runde beteiligten sich sowohl neue als auch bestehende Investoren, darunter AoA Innovation Fund, Build Ventures, Invest Nova Scotia und Concrete Ventures.

Diese Finanzierung ist ein wichtiger Meilenstein für 3DBioFibR, da sie die operative Größe des Unternehmens verbessert und seine Rolle als wichtiger Lieferant von Biomaterialien der nächsten Generation festigt. Die Mittel werden zur Steigerung der Produktionskapazität, zum operativen Wachstum und zur Umsetzung der ISO 13485-Zertifizierung verwendet, einschließlich des Baus einer Reinraum-Produktionsstätte, die für die Herstellung von Materialien in medizinischer Qualität unerlässlich ist.

"Diese Investition treibt die nächste Phase unseres Wachstums voran", sagte Kevin Sullivan, CEO von 3DBioFibR. "Sie ermöglicht es uns, die wachsende Nachfrage unserer kommerziellen Partner zu bedienen und ein qualifizierter Lieferant für regulierte medizinische und therapeutische Anwendungen zu werden. Die Zertifizierung nach ISO 13485 ist ein wichtiger Schritt, um Fasern in klinischer Qualität in der von unseren Partnern geforderten Menge und Konsistenz liefern zu können. Wir freuen uns darauf, unseren Einfluss auf Branchen auszuweiten, die dringend stärkere und nachhaltigere Biomaterialien benötigen."

In den letzten zwei Jahren hat 3DBioFibR bezahlte Entwicklungsvereinbarungen mit einer wachsenden Zahl globaler und regionaler Unternehmen geschlossen, die Produkte in den Bereichen Gewebetechnik, Medizinprodukte, Verteidigung, Kosmetik und Bekleidung entwickeln. Diese Partnerschaften konzentrieren sich auf die Integration der erstklassigen Fasern von 3DBioFibR in bestehende und in der Entwicklung befindliche Produktpipelines. Das neue Kapital stellt sicher, dass das Unternehmen weiterhin Hochleistungsmaterialien in kommerziellem Maßstab liefern kann und gleichzeitig den Grundstein für erweiterte klinische Partnerschaften legt.

"3DBioFibR hat etwas Seltenes erreicht und modernste Biomaterialwissenschaft in echte kommerzielle Erfolge umgesetzt", sagte Patrick Keefe, General Partner bei Build Ventures. "Das Unternehmen ist Partnerschaften mit namhaften Akteuren der globalen Industrie eingegangen und hat eine Fertigungsplattform aufgebaut, die Fasern in einer Menge und Qualität liefern kann, die der Markt bisher nicht gesehen hat. Dieses Team setzt Maßstäbe in der Herstellung von Biopolymerfasern, und wir sind stolz darauf, es auf seinem Weg zu unterstützen."

"Als früher Investor in 3DBioFibR hat Invest Nova Scotia das Unternehmen während seines gesamten Wachstums zu einem einzigartigen Unternehmen begleitet, das neuartige und beispiellose Fertigungsmöglichkeiten für Biopolymeranwendungen bietet, die ein Marktpotenzial von mehreren Milliarden Dollar haben", sagte Lidija Marušic von Invest Nova Scotia. "Mit dieser jüngsten Investition freut sich Invest Nova Scotia darauf, 3DBioFibR beim Erreichen seiner Ziele zu unterstützen."

Die proprietäre Trockenspinnplattform von 3DBioFibR ermöglicht die Herstellung von Fasern aus einer Vielzahl von Biopolymeren, derzeit über sechs, mit Leistungsmerkmalen, die die Festigkeit natürlicher Gewebe um das Zwei- bis Dreifache erreichen oder übertreffen. Im Vergleich zu herkömmlichen Techniken wie Nassspinnen und Elektrospinnen liefert das Verfahren von 3DBioFibR Materialien in einer über 3.600-fachen Menge, mit deutlich verbesserter Gleichmäßigkeit und Kosteneffizienz. Dank dieser Eigenschaften eignen sich die Fasern des Unternehmens für Anwendungen, bei denen bisher Festigkeit, Biokompatibilität oder Skalierbarkeit limitierende Faktoren waren.

3DBioFibR treibt die Einführung von Biomaterialien in der regenerativen Medizin, bei medizinischen Geräten, in der Verteidigung, in Kosmetika und in nachhaltigen Textilien voran. Die patentierte Trockenspinntechnologie des Unternehmens ermöglicht die skalierbare, hochpräzise Herstellung fortschrittlicher Biopolymerfasern, die in industriellem Maßstab eine überragende Leistung bieten. Durch die Zusammenarbeit mit Branchenführern erschließt 3DBioFibR transformative Anwendungen für starke, leichte und biokompatible Materialien in einigen der anspruchsvollsten Branchen der Welt.

