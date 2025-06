Tokio (ots/PRNewswire) -Wacom präsentiert eine neue Generation Wacom Cintiq Stift-Displays: das Cintiq 16, das Cintiq 24 und das Cintiq 24 touch. Sie ermöglichen professionelle Leistung, machen bewährte Kreativ-Tools zugänglich und vereinen die Wacom Pro Pen 3-Technologie, kompaktes Design und Benutzerfreundlichkeit für all jene, die bereit sind, den nächsten Schritt zu gehen.Heute stellte Wacom die neuen Stift-Displays Cintiq 16, Cintiq 24 und Cintiq 24 touch vor, die es Kreativen ermöglichen, mit professionellen Werkzeugen Grenzen zu überschreiten, ohne Kompromisse eingehen zu müssen. Diese Modelle kombinieren das Flaggschiff Wacom Pro Pen 3 mit einem schlankeren Design und scharfen Displays, die für die kreative Arbeit konzipiert wurden. Sie sind für Künstler und Designer gedacht, die ihr Handwerk verbessern und ihre kühnsten Ideen verwirklichen wollen."Bei Kreativität geht es nicht Grenzen - es geht darum, in das Außergewöhnliche einzutauchen", so Koji Yano, Senior Vice President bei Wacom. "Die neue Cintiq-Reihe wurde geschaffen für Kreative, die mehr wollen. Sie ist nicht nur ein Werkzeug - sie ist der Funke, der aus "Was wäre wenn?" ein "Was kommt als Nächstes?" macht."Ein natürliches Stiftgefühl mit dem Wacom Pro Pen 3 Die neuen Cintiq-Modelle sind mit dem Wacom Pro Pen 3 ausgestattet und ermöglichen dank der verbesserten Abtastrate und Drucksensitivität reaktionsschnelle und präzise Striche. Künstler erfahren fließende Linien, die den Bewegungen präzise folgen - für mehr Ausdruckskraft dank besserer Kontrolle.Das optionale Zubehör gestattet es dem Nutzer, Griffstärke, Gewichtsverteilung und Tastenanordnung individuell anzupassen, um Komfort auch bei längerem Arbeiten zu gewährleisten. Ein weiteres optionales Zubehör ist der separat erhältliche Wacom Pro Pen 3 Wood Grip. Er besticht durch seine warme, strukturierte Oberfläche und vermittelt ein natürlicheres Gefühl in der Hand - perfekt für alle, die bei langen Zeichensitzungen eine organische Haptik bevorzugen.Klares Display und komfortables Betrachten Die Cintiq-Reihe ist in den Größen 16,0 Zoll (2560 × 1600 Auflösung) und 23,8 Zoll (2560 × 1440 Auflösung) erhältlich und umfasst ein reines Stift- und ein Modell mit Stift und Touch-Funktion (nur 23,8 Zoll). Direct Bonding minimiert den Abstand zwischen Stiftspitze und Cursor. Entspiegeltes Glas mit angerauter Oberfläche reduziert Reflexionen und schont die Augen.Schlankes Design und leiser Betrieb Das flache Design mit klarem, modernem Profil ermöglicht flexible Arbeitswinkel. Beide Modelle sind schlanker als ihre Vorgänger - das Cintiq 24 beispielsweise ist mit nur 21 mm um nahezu die Hälfte dünner als das 22-Zoll-Vorgängermodell - und lassen sich daher leichter in eine Vielzahl von Arbeitsbereichen integrieren. Das lüfterlose Konzept sorgt für den leisen Betrieb ohne zu überhitzen und hilft Nutzern, auch bei lang andauernder kreativer Arbeit konzentriert zu bleiben.Verstellbarer Standfuß und flexibles Aufstellen Das Cintiq 24 verfügt über den verstellbaren Wacom Standfuß, mit dem sich der Winkel geräuscharm und stufenlos verändern lässt. Das Cintiq 16 ist mit ausklappbaren Füßen ausgestattet und zudem mit dem optionalen Standfuß kompatibel, der separat erhältlich ist. Beide Modelle sind VESA-kompatibel (75×75 mm) und können mit Monitorarmen anderer Hersteller verwendet werden.Sämtliche Anschlüsse sind für einfaches Kabelmanagement übersichtlich an der Rückseite angeordnet. Alle Modelle unterstützen USB-C-Anschluss, das 16-Zoll-Modell unterstützt auch ein praktisches Ein-Kabel-Setup mit Stromzufuhr. HDMI- und USB-A-Anschlüsse sind für beide Modelle alternativ verfügbar.Alle Modelle werden mit zeitlich begrenzten Lizenzen für Kreativsoftware wie Clip Studio Paint EX und MASV geliefert.Verfügbarkeit Die neuen Wacom Cintiq-Modelle sind ab diesem Sommer erhältlich. Weitere Informationen findest du unter: https://www.wacom.com/products/wacom-cintiq.Über Wacom Wacom gehört zu den weltweit führenden Anbietern digitaler Stiftlösungen und bietet intuitive Werkzeuge zum Schreiben und Zeichnen. Unsere Produkte haben sich in allen kreativen Bereichen - von Studios und Klassenzimmern bis hin zum Gesundheitswesen - bewährt und dienen Studierenden und Profis gleichermaßen. Dank Partnerschaften mit führenden Technologiemarken kommen Wacom Stifttechnologien auch in vielen stiftfähigen PCs, Tabletts und Smartphones zum Einsatz.Produktbilder hier herunterladen: https://bit.ly/Wacom_Cintiq_ImagesFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2703405/Wacom_Cintiq_Family.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/made-to-create-built-to-grow--wacom-stellt-die-neuen-wacom-cintiq-modelle-vor-302473448.htmlPressekontakt:Wacom PR Team,E-Mail: product-pr@wacom.comOriginal-Content von: Wacom, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179972/6049364