SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) gab heute bekannt, dass Fundhost Limited, ein Boutique-Anbieter von Fondsdienstleistungen für Investmentmanager in Australien, SS&C mit der Unterstützung seiner Fondsdienstleistungen beauftragt hat. Fundhost bietet australischen und internationalen Boutique-Fondsmanagern Dienstleistungen in den Bereichen verantwortliche Stelle, Treuhandverwaltung, Fondsverwaltung, Registrierung, Compliance, Operations und Support. Die Plattform verwaltet ein Vermögen von 2 Mrd. AUD.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Fundhost die proprietäre Plattform von SS&C nutzen, um seine Anteilregister- und Fondsverwaltungsprozesse zu optimieren. Im Rahmen der Umstellung sind zehn Mitarbeiter von Fundhost in die Niederlassung von SS&C in Sydney gewechselt, um die Kontinuität der Dienstleistungen und einen reibungslosen Übergangsprozess für die Kunden von Fundhost sicherzustellen.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit SS&C Technologies, einem weltweit führenden Anbieter von Fondsverwaltungs- und Registrierungsdienstleistungen", erklärte Anne Monge, Gründerin und Co-CEO von Fundhost.

Drew Wilson, Co-CEO von Fundhost, fügte hinzu: "Wir haben uns für SS&C aufgrund ihrer bewährten Expertise in den Bereichen Private Markets, Hedgefonds und aktive ETFs sowie aufgrund ihrer globalen Infrastruktur entschieden. Dank des Zugangs zu den Technologien und operativen Ressourcen von SS&C sind wir gut aufgestellt, um unsere Kompetenzen zu erweitern und gleichzeitig das hohe Serviceniveau aufrechtzuerhalten, auf das sich unsere Kunden verlassen."

Die Vereinbarung erweitert die Präsenz von SS&C in Australien und bekräftigt das Engagement des Unternehmens, die lokale Investmentmanagementbranche mit flexiblen, skalierbaren Lösungen zu unterstützen.

"Wir freuen uns sehr, unsere neuen Kollegen willkommen zu heißen und unsere Präsenz auf dem australischen Markt auszubauen", erklärte Euan McLeod, Head of Transfer Agency, SS&C Global Investor Distribution Solutions, Australien. "Angesichts der weiterhin steigenden Nachfrage nach Outsourcing-Dienstleistungen für Geschäftsprozesse sind wir weiterhin bestrebt, Fondsmanagern, Verwahrstellen und verantwortlichen Stellen in ganz Australien marktführende Dienstleistungen anzubieten."

Über Fundhost

Fundhost ist ein führender integrierter Responsible Entity-Anbieter, der unter einem Dach die Dienstleistungen einer Verantwortlichen Stelle, eines Treuhänders, einer Buchhaltungsstelle, einer Verwaltungsstelle und einer Registrierstelle sowie über eine strategische Partnerschaft mit HSBC auch die Verwahrung anbietet. Fundhost ist selbst eine Boutique und hat die Entwicklung einiger der erfolgreichsten Boutiquen Australiens unterstützt.

Über SS&C

SS&C ist ein globaler Anbieter von Dienstleistungen und Software für die Finanzdienstleistungs- und Gesundheitsbranche. SS&C wurde 1986 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Windsor, Connecticut, und verfügt über Niederlassungen weltweit. Über 22.000 Finanzdienstleister und Gesundheitsorganisationen, von den weltweit größten Unternehmen bis hin zu kleinen und mittelständischen Betrieben, vertrauen auf die Expertise, Größe und Technologie von SS&C.

