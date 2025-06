Best Wallet zieht Smart Money an und erreicht 13 Mio. USD

Die Best Wallet hat mit ihrem ICO mittlerweile schon 13 Mio. USD eingenommen und es bleiben nur noch weniger als zwei Tage Zeit, um sich den aktuellen Preis zu sichern, da mit der nächsten Runde eine Erhöhung durchgeführt wird.

Auch das Smart Money konnte die Best Wallet mittlerweile von sich überzeugen, welche viele schon als den nächsten Marktführer der Web3-Wallets bezeichnen. Denn sie vereint mit ihrer Multi-Chain-Unterstützung unter anderem schnelle und kosteneffiziente Transaktionen, einen vielversprechenden Projekt-Screener und eine DEX mit einer intuitiven Oberfläche.

Genau damit setzt sie sich erfolgreich von anderen Anbietern ab und positioniert sich als Anwärter darauf, die Wallet der nächsten Generation zu werden. Denn die Adoption der Kryptowährungen hängt auch von ihrer leichten Zugänglichkeit aus, worauf sich die Best Wallet spezialisiert hat. So ist sie einfach in der Nutzung und bietet dennoch Funktionen für erfahrene Benutzer, welche Leistung ohne Komplexität suchen.

Sofern Sie an das Potenzial der Best Wallet glauben, handelt es sich nun um einen hervorragenden Zeitpunkt, um sich die Coins für den aktuellen Vorverkaufspreis von 0,025135 USD zu sichern. Angesichts der steigenden Nachfrage kann der nächste Meilenstein von 14 Mio. USD schon bald erreicht sein. Sichern Sie sich daher schnell den aktuellen Preis auf der Presale-Website.

Best Wallet expandiert schnell, da sie mehr als andere bietet

Die Best Wallet konnte schon nach kurzer Zeit eine beeindruckende Nutzeranzahl von mehr als 250.000 monatlich aktiven Personen erreichen. Denn diese werden von den fortschrittlichen Funktionen und Features angezogen, welche die meisten etablierten Anbieter nicht offerieren.

Eine schnelle Transaktionsverarbeitung wird mit mehr als 330 DeFi- und über 30 Cross-Chain-Protokollen unterstützt. Dabei lassen sich die Gasgebühren in der App mit dem nativen $BEST-Coin zahlen, um somit die Kosten zu verringern.

Außerdem lassen sich die dApps von mehreren Blockchains nahtlos nutzen und die Assets von unterschiedlichen Ökosystemen an einem Ort speichern. Schon jetzt unterstützt die Best Wallet führende Chains wie Ethereum, Bitcoin, Binance Smart Chain, Polygon sowie bald auch Solana, Base und Ton.

Bemerkenswert ist ebenso die erstklassige Sicherheit. So werden die Assets von den Nutzern selbst verwahrt, um ihnen die volle Kontrolle über ihr Vermögen zu gewähren. Zudem wird die MCP-CMP-Technologie von Fireworks verwendet, welche einen innovativen Ansatz nutzt, um den Private Key in mehrere Teile aufzuspalten und diese über diverse Entitäten zu sichern, was einen einzelnen Angriffspunkt verhindert.

Hilfreich ist auch der Betrugsfilter, welcher bösartige Token einfach identifiziert und ausblendet, wie in mehreren Rezensionen berichtet wurde. Zudem werden vertrauenswürdige Onramping-Dienste für Fiatwährungen von vertrauenswürdigen Partnern wie MoonPay und Alchemy Pay bereitgestellt, um zwielichtige Unternehmen zu vermeiden.

Mit einem Mobilgerät wie Smartphone sind auch biometrische Anmeldungen und 2FAs möglich. All dies wird in einer modernen und intuitiven Benutzeroberfläche bereitgestellt, welche leicht genug für Anfänger und leistungsstark genug für Profis ist.

Beste Funktion der Best Wallet sind die Presales

Eine der vermutlich am häufigsten genutzten Funktionen der Best Wallet stellen die Presales dar. Über diese können Investoren besonders frühzeitig in die Projekte mit großem Potenzial einsteigen.

Entwickelt wurde dieses Feature, um auf diese Weise Coins in der Frühphase zu identifizieren, noch bevor diese an den Börsen eingeführt wurden. Schon jetzt haben die hier vorgestellten Projekte bewiesen, dass sie vor ihrem Ausbruch und der Identifizierung der Massen gefunden werden können.

Ein besonderes Beispiel ist Wall Street Pepe, der über die vergangenen sieben Tage um 96,0 % steigen konnte. Ebenso ist es CatSlap, welche mit ihrem Anstieg bis zu ihrem Allzeithoch einen Kursgewinn von bis zu 7.000 % erzielte. Auch über die vergangenen 30 Tage konnte sie mit ihrem Plus von 36,9 % weiterhin Stärke zeigen. Der neueste eingeführte Coin, Mind of Pepe, konnte im Tagesvergleich um 101,1 % zulegen.

https://coinmarketcap.com/currencies/mind-of-pepe/

Als Nächstes wird die erste Solana-Layer-2 Solaxy starten, welche schon 44,13 Mio. USD eingenommen hat. Ebenso ist es der BTC Bull Token, der seine Inhaber mit echten Bitcoins belohnt, wenn dieser neue Preisrekorde erreicht, womit der Presale fast 7 Mio. USD erzielt hat.

Die bisherige Erfolgsbilanz der Vorverkäufe der Best Wallet zeigt, dass hiermit die nächsten Kursexplosionen angezeigt werden, bevor sie von der Masse erkannt wurden. Zuletzt ist der Snorter Bot hinzugekommen, welches ein Multi-Chain-Handelsroboter ist, der sich über Telegram steuern lässt.

Der Schlüssel für DeFi, Trading und TradFi-Ambitionen

Für den vollen Funktionsumfang und die maximalen Vorteile stellt der $BEST-Coin den Schlüssel dar. Von nahtlosen Transaktionen bis zu Presales treibt der $BEST-Coin die wertvollsten Funktionen innerhalb der Best Wallet an.

In Zukunft sollen allerdings noch einige weitere Funktionen hinzukommen wie der Staking-Aggregator. Sobald der Derivatehandel eingeführt wurde, kann der $BEST-Coin für aktive Nutzer auch niedrigere Gebühren freischalten. Bemerkenswert sind auch Kernfunktionen wie Sparpläne für den Durchschnittskosteneffekt, welche ebenfalls von den nahtlosen und möglicherweise niedrigeren Gebühren profitieren.

Zudem positioniert sich die Best Wallet an der Schnittstelle von DeFi und TradFi, wie mit der bald erscheinenden Best Card. Mit dieser können die Nutzer ganz einfach ihre Krypto-Assets in der echten Welt ausgeben.

Aus diesem Grunde handelt es sich bei $BEST nicht nur um eine weitere Kryptowährung. Stattdessen stellt sie ein Kernelement des Finanz-Ökosystems dar. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass sich das Smart Money hier finden lässt.

So können Sie am Presale der Best Wallet teilnehmen

Die Coins können ganz einfach über den Vorverkauf der Best Wallet erworben werden. Möglich ist dies über die Presale-Website, nachdem eine E-Geldbörse mit dieser verbunden wurde. Danach können die Coins über das Widget gekauft werden, wofür ETH, USDT und Bankkarten akzeptiert werden.

Sollten Sie sich noch immer mit mehreren Wallets abmühen, können Sie diese nun ganz einfach mit Best Wallet konsolidieren, da die Multi-Chain-Unterstützung ein Kernkriterium dieser ist, wie die Chains Bitcoin und Solana.

Die Investoren können ihre Coins aus dem Presale auch schon staken, um eine jährliche Rendite in Höhe von 108 % zu erhalten, wobei die Zinsen dynamisch an die Aktivität des Staking-Pools angepasst wird.

Schließen Sie sich der Community der Best Wallet über X, Telegram und Discord an.

Jetzt Best Wallet entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.