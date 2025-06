EQS Newswire / 05.06.2025 / 05:15 CET/CEST

HO-CHI-MINH-STADT, VIETNAM - Media OutReach Newswire - 5. Juni 2025 - Nach einem erfolgreichen Start in Los Angeles kommen Techcombank und das Ökosystem aus One Mount und Masterise Group mit der Overseas Talent Roadshow 2025 nach Europa. Die nächste Station ist vom 4. bis 5. Juli in Paris.



Fast 1.000 vietnamesische Fachkräfte aus den verschiedensten Bereichen besuchten die Overseas Talent Roadshow.

Los Angeles: Auftakt mit über 1.000 engagierten Talenten



Die Veranstaltung in Los Angeles besuchten fast 1.000 vietnamesische Fachkräfte aus den Bereichen Technologie, Daten, Finanzen und Management. Die Roadshow in einem der dynamischsten Innovationszentren der USA war ein mutiger Schritt von Techcombank, um die Abwanderung von qualifizierten Fachkräften umzukehren und vietnamesische Talente aus aller Welt zu inspirieren, zum Wandel Vietnams beizutragen.



An der Veranstaltung nahmen Techcombank-CEO Jens Lottner und hochrangige Führungskräfte teil. Sie bot einen strategischen Dialog über die wirtschaftlichen Aussichten Vietnams und die Rolle des Ökosystems der Bank bei der Gestaltung neuer Karrierewege jenseits des traditionellen Bankwesens.



"Es war weniger eine Rekrutierungsveranstaltung, sondern vielmehr eine engagierte gemeinsame Vision - transparent, einnehmend und unterstützt von den Führungskräften", sagte Khoa Nguyen, Teilnehmer an der Veranstaltung in LA.



Im Vorfeld der Veranstaltung organisierte Techcombank einen virtuellen Techcombank Info Day, an dem Rückkehrer ihre Sicht auf die Karriereentwicklung, Reintegration und Arbeitskultur in Vietnam aus erster Hand teilten.



Jetzt richtet die Bank ihr Augenmerk auf Europa und möchte hochkarätige vietnamesische Fachkräfte ansprechen, insbesondere in den Bereichen Finanzen, Versicherungen, Daten und Technologie. In Paris sollen nicht nur Karrierechancen, sondern auch den Geist der Heimkehr und des sinnvollen Wirkens erörtert werden.



Langfristige Vision eines führenden Unternehmens



Seit 2022 organisiert Techcombank erfolgreich internationale Talentkampagnen in wichtigen Märkten wie Singapur, Großbritannien, den USA und Australien. Jedes Jahr wurde das Programm dabei erweitert und vertieft, um Fachkräfte mit einer "bahnbrechenden Einstellung" zu finden - die groß denken, mutig handeln und bereit sind, mit ihrem Unternehmen und ihrem Heimatland zu wachsen.



Mit über 13.000 Mitarbeitenden, einer vollständig agilen Arbeitsumgebung und starken Lernprogrammen wie TechcomPACE, LEAP und LinkedIn Learning wurde die Bank als Vietnams bester Arbeitgeber und 2024 als Top-9-Arbeitgeber in Asien (Great Place to Work®) ausgezeichnet.



Informationen zur Veranstaltung

Techcombank Overseas Talent Roadshow 2025

Datum: 28. Juni (virtuell), 4.-5. Juli 2025 (Networking und persönliche Karriereberatung)

Ort: Paris, Frankreich

Anmeldung: techcombankjobs.com/overseas-roadshow-2025





Hashtag: Techcombank

