Ethereum zeigt starke Erholung: Institutionelle Investoren treiben Trendwende voran

Der Kryptomarkt zeigt sich von seiner besten Seite, wenn man in Bitcoin investiert ist. Ethereum hat sich bisher eher als Enttäuschung erwiesen. Zwar konnte die zweitgrößte Kryptowährung der Welt im Mai um über 40 % zulegen, Year to Date sind Investoren aber noch deutlich im Minus. An ein Allzeithoch ist noch gar nicht zu denken. Zumindest bis jetzt. Aktuell deutet aber einiges darauf hin, dass sich das nun bald ändert.

Ethereum ETFs verzeichnen massive Kapitalzuflüsse

Bei Bitcoin sind die Spot ETFs die großen Kurstreiber. Seit ihrer Zulassung im Januar 2024 haben institutionelle Investoren rund 120 Milliarden Dollar in Bitcoin investiert. Bei Ethereum ist die Nachfrage bisher noch überschaubar geblieben. Nun zeigt sich aber die Trendwende. Allein gestern wurden über 100 Millionen Dollar über die Spot Ethereum ETFs in $ETH investiert.

Dabei fällt besonders auf, dass institutionelle Investoren nun seit Wochen in die Ethereum ETFs investieren, während es bei den Bitcoin ETFs vermehrt zu Kapitalabflüssen kommt. Das führt Analysten zu der Annahme, dass hier ein Umdenken stattfindet und $ETH nun schnell wieder die 3.000 Dollar Marke zurückerobern könnte. Offenbar sind auch einige Wale dieser Meinung. Ein Großinvestor hat seine Ethereum-Position um 283 Millionen Dollar aufgestockt und sitzt nun auf $ETH im Wert von 365 Millionen Dollar.

Institutionelles Kapital als Katalysator für Ethereum-Rallye

Diese Entwicklung ist es, die nötig ist, um den $ETH-Kurs nachhaltig in Richtung Allzeithoch zu treiben, da aktuell noch vergleichsweise wenig Privatanleger im Markt sind, die die Rallye antreiben könnten. Der Bitcoin-Kurs von 100.000 Dollar ist auch in erster Linie auf Unternehmen zurückzuführen, die große Mengen kaufen.

Heute sind noch deutlich weniger Anleger als im Jahr 2021 im Markt, sodass das große Geld der institutionellen Investoren nötig ist, um die Kurse in die Höhe zu treiben, bis Privatanleger wieder auf das Potenzial aufmerksam werden und die Rallye fortführen. Kommt es dazu, ist auch ein neues Allzeithoch in den nächsten Monaten für Ethereum wieder möglich. Deutlich mehr Potenzial sehen Experten derzeit aber in Solaxy ($SOLX).

Solaxy Presale sammelt 44 Millionen Dollar für Layer-2-Innovation

Mit Solaxy steht eine echte Innovation für das Solana-Ökosystem in den Startlöchern. Als erste Layer-2-Lösung für Solana soll das Projekt nicht nur für mehr Stabilität im Solana-Ökosystem sorgen, sondern auch die Skalierbarkeit des Netzwerks auf ein neues Level heben. Durch schnelle und kostengünstige Transaktionen könnte ein ganz neues Ökosystem aus dezentralen Anwendungen und Token entstehen.

Die Möglichkeit, sich bereits vor dem Börsenlisting an einer neuen Blockchain und dem dazugehörigen Coin zu beteiligen, sorgt für Aufsehen. Anleger haben daher bereits knapp 44 Millionen Dollar in den Vorverkauf investiert, womit schnell deutlich wird, welches Potenzial hier schlummert. Solaxy zählt damit schon jetzt zu den erfolgreichsten ICOs in der Geschichte des Kryptomarkts. Einige Analysten sehen in Solaxy sogar das Potenzial für einen Milliarden-Dollar-Coin, was Renditen von weit mehr als 1.000 % für diejenigen bedeuten würde, die von Anfang an dabei sind.

