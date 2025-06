Raoul Pal prognostiziert fundamentalen Wandel: Bitcoin als Schutz vor ökonomischer Singularität

Bitcoin markierte vor rund zwei Wochen ein neues Allzeithoch und konsolidiert seither auf hohem Niveau. Als eines der zehn wertvollsten Assets weltweit ist Bitcoin längst im globalen Finanzsystem angekommen. Staaten und institutionelle Investoren beobachten den Vermögenswert zunehmend als strategische Reserve. Vor allem in Zeiten fundamentaler Umbrüche könnte Bitcoin an Bedeutung gewinnen. Der Finanzexperte Raoul Pal ist überzeugt: In den kommenden fünf Jahren wird sich die Welt grundlegend verändern - und Bitcoin spielt dabei eine zentrale Rolle.

Ökonomische Singularität wird die Weltwirtschaft neu definieren

Der Finanzexperte und Real-Vision-Gründer Raoul Pal prognostiziert in einem neuen Video einen fundamentalen Wandel der Weltwirtschaft innerhalb der kommenden fünf Jahre. In einem aktuellen Beitrag spricht Pal von einer "ökonomischen Singularität". Dies sei ein Wendepunkt, ab dem traditionelle Modelle nicht mehr greifen und technologische Entwicklungen die Zivilisation neu definieren.

Grundlage dieser Einschätzung ist seine sogenannte "Exponential Age Thesis". Damit meint er die Annahme, dass Technologien wie Künstliche Intelligenz, Robotik und Blockchain exponentiell wachsen und sämtliche Lebensbereiche durchdringen werden. Besonders im Fokus steht dabei die Verschmelzung von Energie und Intelligenz: Laut Pal werde der Fortschritt einer Zivilisation künftig daran gemessen, wie effizient sie Energie in Rechenleistung - und damit in Intelligenz - umwandeln kann.

Bitcoin als Schutzmechanismus gegen strukturelle Verwerfungen

Im Kontext der prognostizierten "ökonomischen Singularität" betrachtet Raoul Pal digitale Vermögenswerte - allen voran Bitcoin - als eine der wenigen Möglichkeiten, sich gegen die massiven Verwerfungen der kommenden Jahre abzusichern. Während sich klassische Strukturen durch künstliche Intelligenz, Automatisierung und neue Energie-Intelligenz-Paradigmen auflösen, könnten Kryptowährungen laut Pal eine stabile Brücke in eine ungewisse Zukunft darstellen.

Bitcoin symbolisiere dabei mehr als nur ein digitales Wertaufbewahrungsmittel. Für Pal ist die Krypto-Industrie Ausdruck eines makroökonomischen Megatrends: Wer an exponentiellen technologischen Fortschritt glaubt, müsse auch das Potenzial von Blockchain und digitalen Assets mitdenken. Die dezentrale Natur dieser Technologien ermögliche eine neue Form finanzieller Souveränität.

