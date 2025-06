Arthur Hayes prognostiziert Abkehr von Zöllen zugunsten von Kapitalverkehrskontrollen

Das von den Investoren am meisten gefürchtete Ereignis stellen derzeit die Zölle der USA dar, was sich unter anderem an den steilen Abverkäufen erkennen lässt. Nun rechnet der renommierte Krypto-Experte Arthur Hayes allerdings damit, dass es sich dabei nur um ein politisches Symbol gehandelt habe und die USA von diesen abkehren werden.

Hayes erwartet Wechsel zu Kapitalverkehrskontrollen statt Zölle

Die viel beachtete Krypto-Experte Arthur Hayes hat zuletzt geäußert, dass er eher davon ausgeht, dass die USA jetzt Kapitalverkehrskontrolle anstelle von Zöllen durchsetzen werden. Anstelle die Güter durch Zölle zu verteuern und die Nachfrage somit zu senken, kann auch das Kapital verteuert werden, indem etwa Steuern auf ausländische Investitionen anfallen.

Denn das Problem mit den Zöllen sei es, dass sie unpopulär sind. Schließlich führen sie laut Hayes vermutlich zu einem Anstieg der Inflation, leeren Regalen und vielen Problemen für diverse Branchen. Deswegen sind auch schon einige Unternehmen gegen diese rechtlich vorgegangen, wobei die Zölle zuletzt als rechtswidrig erklärt wurden.

Prognose für Bitcoin und die nächste Zeit

Aufgrund der Komplikationen der Zölle wurden diese bereits für 90 Tage ausgesetzt. Hayes erwartet inzwischen sogar, dass diese Pause dauerhaft bestehen bleiben könnte und es sich bei dieser lediglich um ein politisches Symbol gehandelt habe. Stattdessen würde sie sich laut dem Krypto-Experten auf Kapitalverkehrskontrollen konzentrieren, die deutlich leichter durchführbar sind.

Der Krypto-Experte erwartet noch einige Verwerfungen an dem Markt, bevor es zu einem Rückzieher kommt. Dieser würde laut ihm wiederum für einen Deal sorgen, welcher den Status quo erhalten wird. Von den Märkten dürfte dies als außerordentlich bullisch interpretiert werden. Deswegen rechnet Hayes bis Jahresende auch mit einem Bitcoin-Preis in Höhe von 250.000 USD und bis zum Jahr 2028 von 1 Mio. USD.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.