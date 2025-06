GAZA (dpa-AFX) - Die für die Verteilung von Hilfsgütern im umkämpften Gazastreifen verantwortliche Gaza Humanitarian Foundation (GHF) will heute ihre Verteilungszentren wieder öffnen, aber später als an den ersten Tagen. Das teilte die umstrittene Stiftung in der Nacht auf ihrer arabischsprachigen Facebook-Seite mit, nachdem die Verteilungszentren am Mittwoch wegen "Renovierungsarbeiten" geschlossen waren. Nach wiederholten Berichten über tödliche Schüsse auf Palästinenser bei den Verteilungszentren in den vergangenen Tagen wollte die GHF die Sicherheit dort verbessern.

Man arbeite daran, die Verteilung von Lebensmittelpaketen trotz der schwierigen Umstände so sicher wie möglich zu gestalten, hieß es in der Mitteilung auf Facebook. Alle Palästinenser, die zu den Verteilungszentren unterwegs seien, würden aus Sicherheitsgründen dringend dazu aufgefordert, den von den israelischen Streitkräften festgelegten Routen zu folgen.

Die Ankündigung enthält jedoch keine Angaben dazu, welche Standorte wieder öffnen und wann. Sobald die "Wartungs- und Reparaturarbeiten" beendet seien, werde man Informationen zu den Öffnungszeiten bekanntgeben, hieß es. Dies dürfte es den Bewohnern Gazas schwer machen, die langen Fußmärsche zur Abholung der Hilfsgüter zu planen, schrieb die "Times of Israel" dazu./ln/DP/zb