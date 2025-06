DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 5. Juni

=== *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global Mai 07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK) *** 08:00 DE/Auftragseingang April saisonbereinigt PROGNOSE: -1,7% gg Vm zuvor: +3,6% gg Vm *** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe April 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich März 08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 1Q *** 10:00 DE/Scout24 SE, HV *** 10:00 DE/Gerresheimer AG, HV 10:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, HV 10:00 DE/GFT Technologies SE, HV 10:00 DE/Sixt SE, HV 10:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, HV *** 11:00 EU/Erzeugerpreise April Eurozone PROGNOSE: -2,0% gg Vm/+1,2% gg Vj zuvor: -1,6% gg Vm/+1,9% gg Vj *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung und und Stabsprojektion für Wachstum und Inflation in der Eurozone Einlagensatz PROGNOSE: 2,00% zuvor: 2,25% *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 236.000 zuvor: 240.000 *** 14:30 US/Handelsbilanz April PROGNOSE: -66,3 Mrd USD zuvor: -140,5 Mrd USD *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 1Q annualisiert PROGNOSE: -0,8% gg Vq 1. Veröff.: -0,8% gg Vq 4. Quartal: +1,7% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +5,7% gg Vq 1. Veröff.: +5,7% gg Vq 4. Quartal: +2,0% gg Vq *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung 18:00 US/Fed-Gouverneurin Kugler, Rede bei Event des Economic Club of New York 18:30 US/Fed-Philadelphia-Präsident Harker, Rede bei Event des Philadelphia Council for Business Economics - US/Qualcomm Inc, Fristablauf für Entscheidung über ein festes Gebot für die Alphawave IP Group - US/US-Präsident Trump empfängt Bundeskanzler Merz - DK/Börsenfeiertag Dänemark ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

