Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Urlaubszeit, Reisezeit und darauf freuen wir uns doch schon alle. Denken Sie bitte aber vorher noch an Ihren Impfschutz-Check, damit Sie nicht mit einer heimtückischen Krankheit nach Hause kommen. Marco Chwalek weiß, welche Impfungen wichtig sind:Sprecher: Wir fahren dieses Jahr nach Mallorca, Dänemark oder Italien. Da brauchen wir uns um aktuelle Impfungen nicht groß zu kümmern. Leider falsch, sagt uns Tim Farin vom Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" und erklärt welchen Impfschutz man braucht, wenn man verreisen will:O-Ton Tim Farin: 17 sec."Wer auf Reisen geht sollte seinen Impfstatus grundsätzlich prüfen, zum einen den aktuellen Schutz vor Tetanus und Diphtherie, zum anderen spezielle Impfungen - je nach Reiseziel zum Beispiel Hepatitis A, Typhus oder Polio und dann auch Gelbfieber. Das ist zum Beispiel für manche Länder bei der Einreise Pflicht."Sprecher: Nicht jede und jeder kann Impfungen gut vertragen. Mit welchen Beschwerden muss man nach einer Impfung rechnen, und wann sollte man besser zum Arzt gehen?O-Ton Tim Farin: 15 sec."Zum Impfen können durchaus leichte Beschwerden gehören, entweder Fieber oder auch ein Unwohlsein, das zwei, drei Tage anhält. Wenn das länger bleibt oder die Symptome sich verstärken, dann ist es auf jeden Fall geboten, sich ärztlichen Rat zu suchen."Sprecher: Es gibt viele Menschen mit chronischen Krankheiten wie zum Beispiel Diabetes. Ist für sie eine Impfung auch unproblematisch?O-Ton Tim Farin: 18 sec."Ja. Auch für Menschen mit Diabetes gehört Impfen auf jeden Fall dazu. Allerdings am besten mit gut eingestelltem Blutzucker. Und das kann dann auch durchaus sein, dass sich gewisse Impfstoffe, die sogenannten Lebendimpfstoffe auf den Stoffwechsel auswirken. Da ist es dann ganz wichtig, dass man den Blutzucker engmaschig kontrolliert."Abmoderation: Damit alle Impfungen eingetragen werden können, denken Sie bitte daran, Ihren Impfpass mit in die Praxis zu nehmen, rät der "Diabetes Ratgeber".