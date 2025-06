© Foto: Joerg Koch - picture alliance / dapd

Warburg-Analyst Andreas Pläsier zeigt sich nach der Auswertung der Quartalszahlen weiter zuversichtlich für die Aktie der Deutschen Pfandbriefbank (PBB).Die PBB zeigt im Jahr 2025 eine solide Performance, die von Analysten positiv bewertet wird. Aktuell liegt der Aktienkurs bei etwa 5,63 Euro, was einem Anstieg von rund 18 Prozent seit Jahresbeginn entspricht: Analysten sehen weiteres Aufwärtspotenzial für die PBB-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 6,75 Euro, was einem Potenzial von rund 20 Prozent entspricht. Einige Analysten, wie Warburg Research, setzen das Kursziel sogar rauf. In einem aktuellen Update hebt Warburg-Analyst Pläsier das Kursziel leicht auf 8,80 Euro an. …