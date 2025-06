DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

GLOBALFOUNDRIES - Der US-Chiphersteller Globalfoundries baut seine Fabrik in Dresden aus. Der Konzern wird in den kommenden Jahren 1,1 Milliarden Euro investieren. Das erfuhr das Handelsblatt aus Branchenkreisen. Die Bundesregierung unterstützt die Expansion des Auftragsfertigers voraussichtlich mit mehreren Hundert Millionen Euro. Die genaue Summe steht allerdings noch nicht fest, zudem fehlt die finale Förderzusage. Das Unternehmen betreibt in Dresden den eigenen Angaben zufolge die größte Chipfabrik Europas. (Handelsblatt)

HELSING - Europas wertvollstes Rüstungs-Startup Helsing übernimmt den bayerischen Flugzeughersteller Grob Aircraft. Das erfuhr das Handelsblatt exklusiv von mit dem Zukauf vertrauten Personen. Beide Unternehmen bestätigten den Deal am Mittwoch. Finanzielle Details von Helsings erster Übernahme seit Firmengründung wurden dabei nicht veröffentlicht. "Wir sind beide absolut entschlossen, die Souveränität in Europas Verteidigungsindustrie zu stärken", sagte der Mitgründer und Co-Chef von Helsing, Gundbert Scherf. Ziel sei es, gemeinsam "Technologien der nächsten Generation für den Luftkampf" zu entwickeln. (Handelsblatt)

DR. BECKMANN GROUP - Der Fleckenteufel-Produzent Dr. Beckmann Group will seine Produktion in Deutschland stärken. "Wir produzieren am Kapazitätslimit", sagte Geschäftsführer Nils Beckmann dem Handelsblatt, "ohne weitere Investitionen kommen wir der Nachfrage nicht mehr hinterher." In einem ersten Schritt plant das Familienunternehmen, einen einstelligen Millionenbetrag in seinen Standort Egelsbach bei Frankfurt zu investieren. (Handelsblatt)

