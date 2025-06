PLANEGG-MARTINSRIED (dpa-AFX) - Das Biotech-Unternehmen Formycon darf sein Biosimilar für das Augenmedikament Lucentis in Brasilien vermarkten. Lucentis wird vom Schweizer Pharmakonzern Novartis hergestellt. Die brasilianische Zulassungsbehörde hat seinem biotechnologisch hergestellten Nachahmerprodukt mit dem Namen Ranivisio (Wirkstoff Ranibizumab) grünes Licht gegeben. Weitere Länder in Mittel- und Südamerika sollen folgen, Marktzulassungen seien bereits erteilt, teilte der im SDax notierte Biosimilar-Spezialist am Donnerstag mit.

Der Wirkstoff Ranibizumab wird zur Behandlung verschiedener Augenerkrankungen eingesetzt, wie etwa die feuchte altersabhängige Makuladegeneration (AMD ). In Brasilien, dem größten Gesundheitsmarkt in der Region, wird Formycon sein Lucentis-Biosimilar künftig über das dort ansässige Pharmaunternehmen Biomm verkaufen. Der Start sei für das Schlussquartal 2025 geplant, hieß es von Formycon weiter./tav/mis