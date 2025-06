EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Nordex Group erhält von UMaAG Auftrag über 56 MW für Repowering-Projekt in Niedersachsen



05.06.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hamburg, 5. Juni 2025. Die Nordex Group hat einen neuen Auftrag von der Umwelt Management AG UMaAG (UMaAG) aus Cuxhaven erhalten. Im Rahmen des Repowering-Projekts Drochtersen in Niedersachsen wird die Nordex Group insgesamt acht Windenergieanlagen vom Typ N163/6.X liefern und errichten. Der Auftrag umfasst auch ein 20-jähriges Premium-Service-Vertragspaket, das eine langfristige und zuverlässige Betriebsführung der Windenergieanlagen sicherstellt. Die Installation der ersten Turbine ist für Herbst 2026 geplant. Die vollständige Inbetriebnahme aller Anlagen mit Hybridtürmen und Nabenhöhen von 164 Metern soll im ersten Quartal 2027 erfolgen. Uwe Leonhardt, Vorstand der UMaAG zeigt sich überzeugt: "Mit dem Repowering-Projekt im Landkreis Stade gehen wir den nächsten Schritt in Richtung effizienterer, leistungsstärkerer Windparks. Nordex ist dabei für uns ein wichtiger Partner, um die Energiewende zuverlässig und regional wirksam umzusetzen." "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit der UMaAG beim Repowering des Drochtersen-Projekts. Durch den Austausch der bestehenden Altanlagen gegen moderne, leistungsstarke Windenergieanlagen steigern wir nicht nur die Effizienz, sondern auch die Stromerzeugungskapazität des Standorts erheblich. Das Projekt zeigt, welches Potenzial im Repowering älterer Onshore-Windparks in Deutschland steckt - sowohl im Hinblick auf die Energiewende als auch auf die Flächeneffizienz", sagt Karsten Brüggemann, Vice President Region Central der Nordex Group. Über die UMaAG Die Umwelt Management AG (UMaAG) mit Sitz in Cuxhaven ist seit über 25 Jahren ein verlässlicher Akteur im Bereich der Windenergie. Mit insgesamt knapp 400 Windenergieanlagen in über 50 realisierten Windparks in Deutschland und in Polen treibt die UMaAG mit fast 60 Mitarbeitenden die Energiewende aktiv voran. Weitere Erfahrungen in den Bereichen Biomasse, Solarenergie und energieeffizientem Wohnungsbau runden das nachhaltige Gesamtprofil ab. Weitere Infos unter www.umaag-energie.de. Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,3 Mrd. EUR im Jahr 2024. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.400 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 6 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:

Nordex SE

Felix Losada

Telefon: 040 / 300 30 - 1141

flosada@nordex-online.com Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren:

Nordex SE

Anja Siehler

Telefon: +49 162 3515 334

asiehler@nordex-online.com



05.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com