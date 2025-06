München (ots/PRNewswire) -Im Rahmen des kontinuierlichen Engagements für ein optimales Einkaufserlebnis führt AliExpress zur diesjährigen Sommeraktion mehrere neue Service-Upgrades und exklusive Angebote ein, die das Online-Shopping für deutsche Kundinnen und Kunden noch attraktiver machen."Bestpreis-Garantie" für clevere Käufer*innenMit dem neuen Feature "Bestpreis-Garantie", das exklusiv über den Big Save Channel verfügbar ist, bekräftigt AliExpress sein Kundenversprechen in Sachen Preis-Leistung: Finden Kundinnen und Kunden innerhalb von 7 Tagen nach dem Kauf ein identisches Produkt auf einer anderen Plattform zu einem günstigeren Preis, kann eine Rückerstattung von bis zu 50 €* beantragt werden. So ist sichergestellt, dass Kund*innen auch nach dem Kauf den besten Deal erhalten - ganz ohne Kompromisse."Kombi-Knaller" - gebündelte Freude für den SommerErstkäufer*innen** bei AliExpress profitieren vom neuen Bundle-Angebot "Kombi-Knaller": Drei Produkte zum Preis von nur 0,99 €, inklusive kostenlosem Versand innerhalb von 6 - 8 Werktagen sowie kostenfreien Rücksendungen. Auch für Bestandskund*innen gibt es attraktive Vorteile - sie erhalten drei Artikel für nur 2,70 € und sparen zusätzlich 2 € beim Kauf von sechs oder mehr Produkten."Diese Services kommen zur rechten Zeit. Unser neuester Verbraucherbericht zeigt: Die Deutschen lieben es zu planen und zu sparen. Am preisbewusstesten sind sie beim Lebensmitteleinkauf, gefolgt von Mode und Schuhen. Ob Strandurlaub oder Auszeit auf dem Land: Ein gelungener Urlaub beginnt mit klugem Shopping", sagt Gary Topp, European Commercial Director bei AliExpress.Rückgabe leicht gemachtAliExpress vereinfacht das Rückgabe-Erlebnis für seine Kund*innen weiter. Rückerstattungen sind für beschädigte Artikel sowie für Pakete, die nicht innerhalb von 30 Tagen nach Versand geliefert werden, mit bis zu 100 % des Kaufpreises, möglich. Darüber hinaus sind Rückgaben bis zu 90 Tage nach Kauf oder 15 Tage nach Lieferung** kostenlos.Innovative Partnerschaft: AR-Brille für den digitalen SommerIm Rahmen des Summer Sales präsentiert AliExpress exklusiv die neue AR-Brille Rokid AR Spatial. Die Rokid AR Spatial ist ein leichtes, immersives Wearable, das räumliches Computing in den Alltag bringt. Entwickelt für mobile Berufstätige, Kreative und Multitasker macht sie Augmented Reality (AR) praktisch, tragbar und zugänglich. Mit ihrem minimalistischen Design und einer virtuellen Benutzeroberfläche vereint die Rokid AR Spatial Form und Funktion - für mehr Produktivität, Mobilität und Komfort.Technikbegeisterte weltweit - insbesondere in den Zielmärkten Deutschland, Spanien, Frankreich, Polen, Italien, dem Nahen Osten, Japan, Südkorea und Israel - gehören zu den Ersten, die das Gerät exklusiv über AliExpress erwerben können.*Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Kund*innen haben Anspruch auf eine kostenlose Rücksendung pro Bestellung - bis zu fünfmal im Monat. https://de.aliexpress.com**Als Erstkäufer*innen gelten Nutzer*innen, die noch nie zuvor bei AliExpress eingekauft haben.***Vorbehaltlich der geltenden Geschäftsbedingungen.PressekontaktEdelman GmbHAliExpressGermany@edelman.comMethodik:Die Umfrage wurde von Censuswide mit einer Stichprobe von 2.000 Personen in Deutschland (ab 18 Jahren, national repräsentativ) durchgeführt. Der Befragungszeitraum war vom 30. April bis 7. Mai 2025. Censuswide ist Mitglied der Market Research Society (MRS) und richtet sich nach deren Verhaltenskodex sowie den ESOMAR-Richtlinien. Zudem ist Censuswide Mitglied des British Polling Council.Über AliExpress:AliExpress wurde 2010 gegründet und ist eine globale E-Commerce-Plattform, die das Einkaufserlebnis für Hunderte Millionen Verbraucher*innen in über 200 Ländern und Regionen verbessert. Neben der deutschen Version ist AliExpress in 15 weiteren Sprachen verfügbar. AliExpress ist Teil der Alibaba International Digital Commerce Group.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2351026/5353269/logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/smart-summer-shopping-aliexpress-startet-neue-service-innovationen-exklusive-deals-und-marken-fur-preisbewusste-deutsche-shopper-302473318.htmlPressekontakt:Edelman GmbH,AliExpressGermany@edelman.comOriginal-Content von: AliExpress, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145686/6049388