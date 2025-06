FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - UNVERÄNDERT - Im Dax dürfte sich nach dem bisher positiven Wochenverlauf am Donnerstag zunächst wenig tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start wenige Punkte höher auf 24.283 Punkte. Tags zuvor hatte der Dax seine Rekordjagd zwischenzeitlich mit einem neuen Höchststand von 24.346 Punkten fortgesetzt und dabei sein Jahresplus auf 22 Prozent ausgebaut. Der MDax kletterte derweil erstmals seit gut drei Jahren wieder über 31.000 Punkte. Er liefert sich in der Jahresbilanz ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Dax. Am Donnerstag warten die Anleger nun erst einmal darauf, was die Europäische Zentralbank (EZB) mit den Zinsen macht. Erwartet wird eine erneute Senkung um 0,25 Prozentpunkte. Spannend werden aber wie immer vor allem die Signale von Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde für das weitere Vorgehen.

USA: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten New Yorker Aktienindizes haben am Mittwoch im späten Handel geschwächelt. Der Leitindex Dow Jones Industrial drehte ins Minus und schloss 0,22 Prozent tiefer mit 42.427,74 Punkten, während der marktbreite S&P 500 ein hauchdünnes Plus von 0,01 Prozent auf 5.970,81 Punkte ins Ziel rettete. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 behauptete indes mit 21.721,92 Punkten einen Kursanstieg von 0,27 Prozent. Die nun in Kraft getretene Verdoppelung der US-Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium schreckte die Anleger zwar nicht sichtbar, bremste aber die Kaufbereitschaft. Zudem fielen die jüngsten US-Konjunkturdaten eher mäßig aus.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Börsen in Asien haben am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel im späten Handel um rund ein halbes Prozent. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen trat unter dem Strich nahezu auf der Stelle, und für den Hongkonger Hang Seng ging es im späten Handel um 0,4 Prozent nach oben.



DAX 24276,48 0,77%

XDAX 24262,23 0,51%

EuroSTOXX 50 5405,15 0,55%

Stoxx50 4568,18 0,51%



DJIA 42427,74 -0,22%

S&P 500 5970,81 0,01%

NASDAQ 100 21721,92 0,27%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 131,26 +0,02 °



DEVISEN:





Euro/USD 1,1412 -0,04%

USD/Yen 143,02 0,17%

Euro/Yen 163,22 0,13%

BITCOIN:





Bitcoin 105.122 0,36%

(USD, Bitstamp)

ROHÖL:





Brent 64,69 -0,17 USD WTI 62,57 -0,28 USD °



