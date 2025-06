© Foto: Finanznachrichten Symbolbild

Die Wasserstoff-Aktie Plug Power kostete zuletzt einige Investoren Geld und auch Nerven. Während das Unternehmen neue Produktionsrekorde feiert und wichtige Partnerschaften eingeht, rutschte der Aktienkurs dennoch immer tiefer in den Keller. Mit aktuell um die 0,84 Euro notiert das Papier weit entfernt von seinem einstigen Glanz bei über 30 Euro. Gleichzeitig kämpft das Unternehmen ums nackte Überleben, denn die US-Regierung streicht Milliarden-Förderungen und die Nasdaq-Notierung steht auf wackligen Beinen. Doch ausgerechnet jetzt zeigen sich erste Lichtblicke: Die Quartalsverluste halbieren sich, neue Rekorde bei der Wasserstoffproduktion und ein starker Konkurrent namens ITM Power sorgt für Bewegung im gesamten Sektor. Steht Plug Power vor der Wende oder droht der finale KO?

Positiv: Produktionsrekorde und sinkende Verluste

Ende Mai sorgte Plug Power für Aufmerksamkeit mit einem beeindruckenden Meilenstein. Die Wasserstoffanlage in Georgia erreichte eine Monatsproduktion von 300 Tonnen flüssigem Wasserstoff. Dies ist ein neuer Rekord für Nordamerika. Diese Leistung zeigt deutlich, dass das Unternehmen den Sprung von Pilotprojekten zur industriellen Produktion geschafft hat. Die firmeneigenen GenEco-PEM-Elektrolyseure nutzen dabei ausschließlich erneuerbaren Strom, was dem grünen Image des Unternehmens zugute kommt. Die Quartalszahlen vom Mai brachten weitere hoffnungsvolle Nachrichten. Der Umsatz ist gestiegen. Der Verlust je Aktie ging um 50 Prozent von 0,46 US-Dollar auf 0,21 US-Dollar zurück. Einige Analysten sehen darin den ersten greifbaren Erfolg der Kostenkontrolle. Bis 2030 peilt das Management einen ehrgeizigen Umsatz von 3,75 Milliarden Dollar an. Dies gestützt auf eine Pipeline von über 500 Megawatt in Elektrolyseurprojekten.





Existenz- und Nasdaq-Sorgen

Trotz der operativen Fortschritte steht Plug Power vor gewaltigen Herausforderungen. Der schwerste Schlag kam von der US-Regierung: Das Energieministerium strich Fördergelder in Höhe von 3,7 Milliarden US-Dollar für Projekte im Bereich saubere Energie. Diese Mittel aus der Biden-Ära sollten Unternehmen wie Plug Power den Rücken stärken. Die Begründung der Ministerin war vernichtend. Die Projekte hätten "nicht dazu beigetragen, den Energiebedarf des amerikanischen Volkes zu decken". Dieser Punch hat gesessen. Der Aktienkurs brach daraufhin weiter ein und notierte mittlerweile sogar im Tief bei nur noch 0,62 Euro. Seit Jahresbeginn verlor das Papier damit deutlich. Mit diesem Kursrutsch unterschreitet die Aktie die Mindestanforderungen für eine Nasdaq-Notierung. Das Management reagierte mit Notfallmaßnahmen und fordert die Aktionäre auf, einer Aktienzusammenlegung und einer Erhöhung der genehmigten Aktien zuzustimmen. Diese Schritte sollen das Überleben des Unternehmens sichern und die börsentechnischen Anforderungen wieder erfüllen.







Charttechnik und der Sog von ITM Power

Aus charttechnischer Sicht präsentiert sich Plug Power mittel- und langfristig allgemein schwach, kurzfristig jedoch keimte zuletzt allerdings Hoffnung auf. Die Aktie zog deutlich um über 10 Prozent nach oben. Jetzt bleibt abzuwarten, ob dies ein Strohfeuer war, oder tatschlich mehr dahintersteckt. Interessant dabei ist die Entwicklung des britischen Konkurrenten ITM Power. Dessen Aktie legte zuletzt ebenfalls kräftig zu und erreichte neue Jahreshöchststände. ITM Power profitiert von einer stabilen Finanzlage und einer verbesserten Auftragsdynamik, während Plug Power und der norwegische Rivale Nel mit Problemen kämpfen. Dennoch könnte sich diese Sektorrotation positiv auf den gesamten Wasserstoffmarkt auswirken und auch Plug Power Rückenwind verschaffen.

Die beiden wichtigen SMAs (50er und 200er) liegen aktuell bei 0,91 Euro und 1,68 Euro und damit deutlich über dem aktuellen Kurs. Jedoch könnte mit dem Erreichen und dem eventuellen Überspringen der 0,91 Euro der Startschuss für eine mittelfristige Trendwende gelegt werden. Ziel ist es ja auch wieder für das Bestehenbleiben des Nasdaq-Listings über 1 US-Dollar zu notieren. Der RSI jedenfalls sendet ebenfalls ein positives Signal. Er lugt von unten nach oben durch die 30er Marke. Das ist oftmals der Startschuss für eine neue Rallybewegung.

Spekulativer Kauf mit extrem hohem Risiko

Plug Power steht vor einer Entscheidung. Die operativen Verbesserungen mit Produktionsrekorden und sinkenden Verlusten zeigen, dass das Unternehmen auf dem richtigen Weg ist. Die staatlichen Förderprogramme für grünen Wasserstoff bieten langfristig Potenzial, auch wenn aktuelle Kürzungen schmerzen. Der Auftrieb bei ITM Power könnte kursstützend wirken. Charttechnisch müsste nur noch die 0,91 Euro überwunden werden und dann wäre weit Platz nach oben in Richtung 1,40 Euro. Damit wäre wohl auch das Nasdaq-Listing erstmal wieder eine zeitlang sicher. Der RSI jedenfalls zeigt ebenfalls eine mögliche Trendwende an. Wer möchte, kann long gehen mit engem Stopp, sollte sich aber des extrem hohen Risikos bewusst sein. Dafür winken aber im Erfolgsfall auch hohe Renditen.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

