Hamburg (ots) -Zwei Jahre nach dem rekordverdächtigen Markteintritt und über 58 Millionen an Endkunden verkauften Einheiten hat Gönrgy das erste, selbstgesteckte Etappen-Ziel erreicht: Bereits Ende 2024 konnte ein Marktanteil von 2,4% und damit der 4. Platz unter den Energy-Drink-Marken in Deutschland erreicht werden (Quelle: Nielsen, LEH+DM+GAM+TS).Jetzt geht das Start-up aus Hamburg den nächsten Schritt: Ab dem 05.06.2025 bringt der neue Challenger im Energy-Drink-Segment seine ersten zuckerhaltigen Varianten in die Regale.Die drei sommerlichen Geschmacksrichtungen: Mango Slam, Paradise Punch und Kaktus Kick sind sowohl als Zero-Variante als auch mit Zucker erhältlich - ein Novum in der Gönrgy-Geschichte.Die neuen Flavors starten ab dem 05.06. bei REWE, Kaufland und EDEKA, ab 11.06. auch bei Globus, Famila und HIT!. Tankstellenpartner wie Aral, Shell, Star und weitere Outlets folgen.Gönrgy festigt seine Position unter den Top-Marken: Neue Sorten und Zucker-Varianten ergänzen das PortfolioGönrgy hat sich innerhalb von 24 Monaten im stark umkämpften Energy-Drink-Segment eindrucksvoll etabliert. Mit einem Marktanteil von 2,4 % konnte das Unternehmen Ende 2024 bereits einen bedeutenden Meilenstein erreichen. Es stieg auf Platz 4 der umsatz- und volumenstärksten Energy-Drink-Marken in Deutschland auf, hinter Red Bull, Monster und Rockstar. Im Zero-Segment, in dem Gönrgy bisher seinen kompletten Umsatz generiert, betrug der Marktanteil sogar 11,6% (Quelle: Nielsen, LEH+DM+GAM+TS).Der Anteil von Zero-Varianten entspricht - trotz eines rasanten Wachstums von über 20% von 2023 auf 2024 - nur etwa einem Viertel des gesamten Energy-Drink-Marktes, der aktuell noch durch zuckerhaltige Drinks dominiert wird (Quelle: Nielsen, LEH+DM+GAM+TS).Mit den neuen Zucker-Varianten kommt Gönrgy nicht nur einem Wunsch der Community nach, sondern erschließt auch ein neues, weit größeres Marktsegment mit gewaltigen Umsatzpotenzialen.Gönn dir mehr Sommer! Drei köstliche Sorten, als Zucker und Zero VarianteDie drei Flavors der Limited Edition #4 - Mango Slam, Paradise Punch und Kaktus Kick - werden wie gewohnt in einer Zero Version, aber auch in einer zuckerhaltigen Variante ab dem 05.06. bei REWE, Kaufland und EDEKA deutschlandweit verfügbar sein. Globus, Famila und HIT! folgen dicht darauf am 11.06. Weitere Partner wie Aral, Shell, Star, BILLA (AT) und Migros (CH) folgen.Die neuen Sorten in der Übersicht:- Mango Slam bringt das fruchtige Aroma reifer Mango kombiniert mit einem subtilen Frischekick - perfekt für heiße Tage.- Paradise Punch mixt Orange, Maracuja und Guave zu einem paradiesischen Geschmackserlebnis mit Urlaubsfeeling.- Kaktus Kick vereint den Geschmack von Kaktusfrucht mit einem Hauch Citrus - einzigartig erfrischend.Ob Zero oder Zucker - beide Varianten liefern den vollen Geschmack und die volle Wirkung ohne Kompromisse. Damit positioniert sich GÖNRGY als Energy-Drink-Marke für beide Geschmacksvorlieben.Marketing-Offensive auf neuem LevelDas XMAS-Event 2.0 im Dezember 2024 war mit über 260.000 gleichzeitigen Live-Zuschauern zum zweiten Mal in Folge der meistgesehene deutsche Twitch-Stream des Jahres und erreichte mit insgesamt 1,53 Mio. Zuschauern mehr als die Tagesschau am selben Tag. (Quelle DWDL.de)Im Juli 2025 startet zusätzlich die erste nationale TV- und Out-of-Home-Kampagne in der GÖNRGY-Geschichte - mit einem Brutto-Media-Volumen von über 2 Mio. Euro.Mehr zu GÖNRGY auf goenrgy.deDownload Press Kit: Hier klicken (https://goenrgy.sharepoint.com/:f:/s/GOENRGY/Eu9sjrPYTMFAinQt7hfgmdcBmRgKlWjYew2E1EYmpn1-eQ?e=SvvkHe)Gönrgy auf Instagram: @goenrgy_official (https://www.instagram.com/goenrgy_official/)Über GÖNRGY:Die GÖNRGY GmbH wurde im Mai 2023 als Tochtergesellschaft der Bold&Balanced GmbH gemeinsam mit MontanaBlack gegründet. GÖNRGY entwickelt und vermarktet innovative FMCG-Produkte mit Fokus auf den Getränkemarkt. Das Team von GÖNRGY vereint viele Jahrzehnte Erfahrung im Bereich Markenaufbau und -führung sowie Business-Development-Strategie, Sales und natürlich Expertise in den Bereichen Social Media, Influencer-Marketing und im Getränkemarkt. Vertriebspartner ist die BEVCO GmbH.Über MontanaBlack:MontanaBlack, von seinen Fans auch liebevoll Monte genannt, ist seit beinahe einem Jahrzehnt als YouTuber und Livestreamer aktiv und zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten Akteuren auf Twitch. (https://twitchtracker.com/channels/most-followers/german)Mit einer Gefolgschaft von insgesamt mehr als 20 Mio. Usern auf Instagram, YouTube und Co. sowieeiner akkumulierten Bruttoreichweite von mehr als 120 Mio. Impressions pro Woche zählt er zu den größten Influencern im deutschsprachigen Raum. Aber auch außerhalb der digitalen Welt findet er Gehör: Neben Auftritten im TV u. a. bei SternTV erschien 2019 seine Biografie "MontanaBlack - vom Junkie zum YouTuber", die sich über 33 Wochen in der SPIEGEL-Bestsellerliste hielt. Das gleichnamige Hörbuch wurde im selben Jahr zum "Meistgehörten Hörbuch des Jahres" gekrönt. Eine Signierstunde seiner Biografie legte kurzfristig die Lübecker Innenstadt lahm (https://www.welt.de/vermischtes/article191095479/Luebeck-3000-Fans-bei-Autogrammstunde-von-YouTuber-MontanaBlack.html) und der mittlerweile legendäre Livestream-Rundgang über die Gamescom (https://www.bild.de/unterhaltung/leute/leute/twitch-star-taucht-bei-gamescom-auf-massenansturm-wegen-montanablack-81149876.bild.html) im letzten Jahr brachte die größte Gaming-Messe der Welt fast zum Erliegen. Auch Wirtschaftsvertreter vermag der Superstar aus Buxtehude in seinen Bann zu ziehen: Auf der OMR-Konferenz im letzten Jahr lauschte das zahlreich erschienene Publikum dem Gespräch mit seinem persönlichen Freund Kai Pflaume auf der Hauptbühne. Das Video dieses Gesprächs ist das meistgesehene in der Geschichte der OMR-Konferenz.