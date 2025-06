H Company lanciert seine europäische Agenten-Suite der nächsten Generation: Runner H, Tester H und Surfer H. Mit dem Open-Sourcing von Holo-1 H, seinem innovativen visuellen Sprachmodell, legt H Company den Grundstein für die kommende Ära der autonomen Intelligenz und künstlichen Superintelligenz.





Drei Produkte verkörpern die Vision von H Company, eine vertrauenswürdige, handlungsorientierte KI zu entwickeln, die über die Aufgabenausführung herkömmlicher Chatbots hinausreicht und eine Erfolgsquote von 92,2 erzielt. Dies entspricht dem neuesten Stand der Computertechnologie und senkt zugleich die Kosten um bis zu 5,5-mal gegenüber vergleichbaren Produkten (OpenAI, Anthropic, Google).





Die drei KI-Agenten übernehmen Aufgabenausführung, Webnavigation und Qualitätssicherung und sorgen so für eine schnellere Aufgabenerledigung, eine GDPR-konforme Datenverarbeitung und nahtlose Übergaben innerhalb der H-Plattform.

H Company, ein führendes europäisches Unternehmen für KI-Forschung und -Produkte, das von hochkarätigen Investoren mit 220 Millionen US-Dollar unterstützt wird, hat heute die öffentliche Einführung seiner autonomen KI-Agenten-Plattform bekannt gegeben. Die Plattform verfügt über drei spezialisierte Agenten, die komplexe digitale Aufgaben unter menschlicher Aufsicht ausführen können.

Der Produktstart umfasst:

Runner H eine Orchestrierungsplattform für die Erledigung mehrstufiger Aufgaben

Surfer H ein webbasierter Agent für die browserbasierte Automatisierung

Tester H eine Unternehmenslösung für automatisierte Softwaretests

Parallel dazu hat das Unternehmen sein proprietäres visuelles Sprachmodell Holo-1 in Zusammenarbeit mit Hugging Face, Nvidia (NIM in Kürze verfügbar) und AWS (Amazon) als Open Source veröffentlicht.

Evolution der KI von Assistenten zu Exekutoren

Die aktuelle Produktpalette von H Company unterstützt das Ziel des Unternehmens, zuverlässige, handlungsorientierte KI-Agenten für Unternehmen jeder Größe bereitzustellen. Die Agenten von H Company bauen auf proprietären multimodalen Modellen auf und schließen eine Lücke, indem sie Planungs- und Vision-Fähigkeiten miteinander verbinden, um messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen.

"Derzeit erleben wir den Übergang von dialogorientierter KI zu Execution Intelligence", erläutert Charles Kantor, Mitbegründer und Chairman von H Company. "Wir befinden uns an der Schwelle zu einer Ära, in der Agenten nicht mehr nur assistieren, sondern gesamte Arbeitsabläufe autonom ausführen und so die Produktivitätssteigerungen erzielen, die Unternehmen von ihren KI-Investitionen erwarten."

Runner H

Runner H ist die führende Orchestrierungsplattform von H Company und bietet "Intelligenz in Bewegung", indem sie Benutzern ermöglicht, komplexe, mehrstufige Ziele durch eine einzige Eingabe in natürlicher Sprache umzusetzen. Nun ist die Plattform für die Öffentlichkeit verfügbar.

Runner H koordiniert dynamisch spezialisierte Sub-Agenten und lässt sich in bestehende Unternehmensanwendungen (wie MCPs und herstellerunabhängige Interaktionen, proprietäre und zusätzliche Agenten) integrieren. So werden nahtlose Workflows über Webbrowser, Dokumentensysteme und Geschäftsanwendungen unterstützt und zugleich die Kosteneffizienz in großem Maßstab sichergestellt.

Surfer H

Surfer H fungiert als webbasierter Automatisierungsagent, der mit nahezu menschlicher Präzision durch Browserumgebungen navigiert und dabei kosteneffiziente Automatisierungslösungen bereitstellt. Anders als API-abhängige Lösungen interagiert Surfer H direkt mit Webschnittstellen und ermöglicht so die Bereitstellung auf jeder Website ohne benutzerdefinierte Integrationen oder Kompatibilitätsanforderungen. So entsteht ein leistungsstarkes, universelles und kostengünstiges Web-Automatisierungssystem.

Tester H

Tester H adressiert die Herausforderungen beim Testen von Unternehmenssoftware, indem es Testszenarien in natürlicher Sprache in ausführbare automatisierte Testprotokolle konvertiert. Die Plattform unterstützt Web- und mobile Anwendungen, sodass Teams Qualitätssicherungsprozesse skalieren können, ohne die technischen Testressourcen erweitern zu müssen.

Bewährte Leistungsmetriken

In Benchmark-Tests haben die Agenten von H Company im Vergleich zu existierenden Marktlösungen ein überragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und ein optimales Wertversprechen nachgewiesen:

Surfer H erreichte beim WebVoyager-Benchmark eine Genauigkeit der Aufgabenerledigung von 92,2 bei Kosten von nur 0,13 US-Dollar pro Aufgabe und erzielte damit das beste Verhältnis zwischen Genauigkeit und Kosten.

Die Performance übertrifft die der führenden Technologieanbieter und senkt die Betriebskosten um das bis zu Zehnfache. Damit wird die Pareto-Grenze für die Performance pro Dollar erreicht.

Das visuelle Sprachmodell Holo-1 erzielt eine UI-Lokalisierungsgenauigkeit von 76,2 zu erschwinglichen Inferenzkosten und ist damit das leistungsstärkste Modell unter den Modellen mit weniger als 7 Milliarden Parametern (das insgesamt größte kleine Modell).

Open-Source-Strategie beschleunigt die Marktakzeptanz

Die Veröffentlichung von Holo-1 unter der Apache 2.0-Lizenz durch H Company bietet Entwicklern und Unternehmen die Möglichkeit, mithilfe visueller KI-Funktionen produktionsreife, maßgeschneiderte Automatisierungslösungen zu entwickeln. Das Modell überzeugt durch kommerzielle Genauigkeit beim Verstehen und Interagieren mit Benutzeroberflächen.

Die Open-Source-Initiative beinhaltet den WebClick-Datensatz mit 1.639 realen UI-Interaktionsszenarien, die die branchenweite Entwicklung visueller KI-Anwendungen beschleunigen sollen.

Marktverfügbarkeit und Einführung in Großunternehmen

Runner H ist ab sofort für die Öffentlichkeit in mehreren Phasen verfügbar. Tester H richtet sich hingegen an Unternehmenskunden, die automatisierte Softwaretestfunktionen benötigen. Der browserbasierte Agent der Plattform, Surfer H, sorgt für die Kompatibilität mit geltenden Datenschutzanforderungen an Unternehmen und berücksichtigt wichtige Aspekte für den Einsatz in großen Organisationen.

Über H Company

H Company ist ein KI-Forschungs- und Produktunternehmen der nächsten Generation, das die Zukunft der autonomen, agentenbasierten KI gestaltet. Das Unternehmen wurde gegründet, um Intelligenz zu entwickeln, die nicht nur reagiert, sondern auch agiert. H Company schafft die grundlegende Infrastruktur für autonome KI-Systeme, die in verschiedenen Branchen reale Ergebnisse erzielen. Mit einer Kapitalausstattung von 220 Millionen US-Dollar wird H Company von weltweit führenden Investoren wie Accel, Eric Schmidt und Yuri Milner unterstützt.

Weitere Informationen auf hcompany.ai.

