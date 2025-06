- Drittanbieter-Software-Support-Spezialist für Oracle, SAP und VMware gibt Unternehmen Zeit und Optionen zur Prüfung ihrer digitalen Strategie -

- Spinnaker ergänzt seinen wachsenden Kundenstamm durch globale Unternehmen wie BT, Telefónica Deutschland und mehr -

- Geschäftsbereiche für Lieferantensupport für SAP, Oracle und VMware verzeichnen stetiges Wachstum, da Unternehmen ihre IT-Kerninfrastruktur von Spinnaker warten lassen -

Spinnaker Support (Spinnaker), dem mehr als 1.000 Kunden auf der ganzen Welt den Support ihrer Drittanbieter-Software anvertrauen, gab heute bekannt, dass der wachsende Markt für zuverlässigen, vertrauenswürdigen und strategischen globalen Drittanbieter-Support ein zweistelliges Wachstum im gesamten Unternehmen begünstigt hat. Der Support, den Spinnaker für SAP-, Oracle- und VMware-Unternehmensbereitstellungen bietet, verhindert die kostspielige Festlegung auf einen einzelnen Anbieter und gibt der obersten Führungsetage dadurch wertvollen Spielraum, um Entscheidungen hinsichtlich einer digitalen Transformation in ihrem eigenen Tempo treffen und gleichzeitig Legacy-Systeme auf sichere Weise beibehalten zu können.

Unter den nennenswerten Neukunden sind BT (Oracle), Telefónica Deutschland (Oracle/VMware), Madrileña Gas (SAP), Specsavers (Oracle), Bombardier Recreational Products (SAP) und Abercrombie Fitch (Oracle). Zu den zentralen Branchen von Spinnaker gehören Fertigung, Versorgung, Telekommunikation, Finanzdienstleistungen und Bankwesen.

Oracle-Support von Spinnaker erreicht neue Höchstwerte

Der Oracle-Support von Spinnaker setzt sein weltweites Wachstum fort. Im März 2025 kündigte Spinnaker an, dass es für den gesamten Technologiebestand des großen Telekommunikationsanbieters BT Group Support für Oracle-On-Premises-Anwendungen bieten wird. Dieser Auftrag betrifft zahlreiche wichtige Oracle-Anwendungen und umfasst den erweiterten Support für zentrale Datenbanken und Anwendungen innerhalb der BT-Group durch Spinnaker.

Zudem hat Spinnaker mehrjährige Support-Verträge mit Specsavers, Telefónica Deutschland und Abercrombie Fitch abgeschlossen.

Alternative Option zu RISE für SAP-Kunden

Was SAP angeht, bietet Spinnaker Organisationen eine alternative Support-Option, während SAP Kunden weiterhin RISE empfiehlt.

Im Februar 2025 verkündete Spinnaker, dass BRP, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Powersports-Produkte, Antriebssysteme und Boote, Spinnaker als Drittanbieter-Software-Supportanbieter für seine SAP-Anwendungen und -Technologien ausgewählt hat. Im Rahmen des fünfjährigen Vertrags mit Spinnaker erhält BRP dedizierten Drittanbieter-Software-Support zur Wartung der SAP-Anwendungen und -Technologien, für die globale Steuer- und behördliche Bestimmungen einzuhalten sind, in den Betriebsstätten des Unternehmens in 22 Ländern.

In EMEA hat Madrileña Red de Gas, eines der größten Versorgungsunternehmen in Spanien, Investitionen für Innovationsprojekte im ganzen Unternehmen freigesetzt, indem der gesamte SAP-Wartungssupport an Spinnaker ausgelagert wurde. Dies angesichts des Wunsches, die aktuelle SAP-Umgebung beizubehalten, während die SAP-Wartungskosten steigen.

In den letzten 12 Monaten hat Spinnaker zudem sein Servicenagebot auf verschiedene Arten erweitert:

Spinnaker hat als Reaktion auf Kundenbedenken nach der VMware-Übernahme durch Broadcom sein VMware-Supportangebot lanciert

Im Juli 2024 lancierte Spinnaker seine VMware-Support-Option als Reaktion auf die Marktnachfrage nach innovativen, aktuellen und flexiblen Supportangeboten. Das Interesse ist weiterhin groß, da VMware-Kunden nicht gezwungen werden möchten, von einer unbefristeten Lizenz auf ein teures Abonnement umzustellen. Zu den Vorteilen einer Umstellung auf das VMware-Angebot von Spinnaker gehört die Vermeidung von Abonnementmodellen bei gleichzeitiger Beibehaltung von Sicherheits- und Compliance-Anforderungen.

In weniger als 12 Monaten hat die neue VMware-Abteilung von Spinnaker mehrere neue Kunden gewonnen, darunter Telefónica Deutschland, Quebec Airport und Specsavers.

Spinnaker Cloud Managed Services lanciert, mit denen Organisationen nach ihren eigenen Bedingungen modernisieren können

Im März 2025 veröffentlichte Spinnaker Spinnaker Cloud Managed Services, ein neues Angebot, mit dem eine Organisation ihre Cloud-Strategie aktualisieren kann, ohne auf die gewohnten Legacy-Systeme verzichten zu müssen. Spinnaker Cloud Managed Services unterstützt Oracle- und SAP-Umgebungen auf Legacy- und Cloud-Plattformen und bietet intensiven Service unter fachkundiger Führung.

Partnerschaften: Channel-Anbieter nutzen Spinnaker-Angebot

Angesichts der Tatsache, dass Kunden von Oracle, SAP und VMware zu einer abonnementbasierten Lizenzberatung gedrängt werden, entscheiden sich Software- und Lizenzpartnerunternehmen für den Drittanbieter-Software-Support von Spinnaker, um ihre Angebote zu verbessern. Zu den neuen Partnern gehören Avanade, SoftwareOne, Preo-Soft, 2Data, joining IBM, Prolicense und andere globale Anbieter, die es ihren Kunden ermöglichen möchten, ihre digitale Zukunft selbst in die Hand zu nehmen.

Sicherheit: Während Sicherheit und Audit-Compliance CIOs weiterhin Kopfzerbrechen bereiten, sorgt der holistische Ansatz von Spinnaker Shield für Stabilität

Da die digitale Welt vermehrt Cyberbedrohungen ausgesetzt ist, rücken Unternehmen zusammen und verwalten ihre Daten vor Ort oder zumindest im eigenen Land. Dies steht im Widerspruch dazu, dass die großen Softwareanbieter Anwendungen auf ihre Cloud-Plattformen verlagern. Spinnaker sorgt dafür, dass die Daten seiner Kunden vor Ort stets sicher und optimiert sind, und vermeidet riskante Migrationen und unbekannte Bedrohungen.

Matt Stava, CEO von Spinnaker Support sagte: "Der Markt für Drittanbieter-Software-Support wächst schnell, genauso wie Spinnaker Support. Globale Marken trauen sich und vertrauen Spinnaker Support ihren laufenden Softwaresupport an. Unsere Mitarbeiter, beratende und erfahrene globale Experten, ermöglichen es Unternehmen, in ihrem eigenen Tempo zu agieren, nicht in dem der Supportangebote von Softwareanbietern, und gleichzeitig erhebliche Kostenvorteile zu erzielen, während sie über ihre zukünftigen digitalen Strategien nachdenken."

Spinnaker bietet "The Ultimate Support Guarantee", eine in der Branche bisher einzigartige Vereinbarung, die wahrgenommene Risiken im Zusammenhang mit dem Verzicht auf den Oracle-, SAP- oder VMware -Support mindern soll.

Weitere Informationen über Spinnaker Support finden Sie unter www.spinnakersupport.com.

Über Spinnaker Support

Spinnaker Support bietet einen weltweiten, unabhängigen Drittanbieter-Software-Support für Oracle, SAP und VMware sowie verwaltete Dienste und Cloud-Lösungen für Oracle und SAP. Spinnaker genießt das Vertrauen von Unternehmen rund um die Welt auch solchen in stark regulierten Branchen und befähigt sie dazu, ihre IT-Strategie selbst zu bestimmen. Durch die Befreiung von vorgegebenen Anbieter-Roadmaps bietet Spinnaker seinen Kunden Entscheidungsfreiheit durch die Ausrichtung des Softwaremanagements an den Geschäftszielen, die Reduzierung von Kosten und die Maximierung der Rendite. Mit einem strategischen Ansatz für Sicherheit, Leistung, Ressourcenzuweisung und verwaltete Dienste legt Spinnaker Support das Fundament für langfristige IT-Effizienz und geschäftlichen Erfolg.

