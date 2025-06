The following instruments on XETRA do have their first trading 05.06.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 05.06.2025Aktien1 IT0005651481 Metriks Ai S.p.A.Anleihen1 US052769AJ50 Autodesk Inc.2 XS3090072391 Caterpillar Financial Services Corp.3 US36266GAB32 GE Healthcare Technologies Inc.4 XS3088627982 Volvo Car AB5 AU3CB0273027 Deutsche Bahn Finance GmbH6 AU3CB0253623 Deutsche Bahn Finance GmbH7 DE000DKB0564 Deutsche Kreditbank AG8 XS3079969104 Luminor Bank AS9 XS3087812593 Philip Morris International Inc.10 XS3087812833 Philip Morris International Inc.11 FR0014010BK0 EssilorLuxottica S.A.12 XS3091296528 International Development Association13 FR0014010BU9 La Banque Postale Home Loan SFH14 DE000A4EB2X2 Mercedes-Benz International Finance B.V.15 FR0014010A08 Worldline S.A.16 XS3091698244 DNB Boligkreditt A.S.17 US00828EFJ38 African Development Bank18 US00828EFH71 African Development Bank19 DE000HEL4AC0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 DE000A4EB2Y0 Mercedes-Benz International Finance B.V.21 DE000SHFM1F6 Schleswig-Holstein, Land