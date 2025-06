(shareribs.com) London 05.06.2025 - Die Ölpreise zeigen sich nach den jüngsten offiziellen Bestandsdaten leichter. Bei den Benzinbeständen war ein deutliches Plus zu verzeichnen. Wie die Energy Information Administration gestern mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 4,3 Mio. auf 436,1 Mio. Barrel zurückgegangen. Die Bestände liegen damit um sieben Prozent unter dem ...

