Montréal (ots/PRNewswire) -Global Spatial Technology Solutions ("GSTS"), ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im maritimen Bereich, freut sich, die Erweiterung seines Lösungsangebots auf europäische Märkte bekannt zu geben. GSTS hat kürzlich eine Niederlassung in Großbritannien eröffnet und baut seine Präsenz im Mittelmeerraum, im Nahen Osten und im asiatisch-pazifischen Raum weiter aus.Dies ist der nächste Schritt in der Erweiterung der proprietären OCIANA®-Plattform von GSTS, die eine direkte Interaktion mit einer schnell wachsenden, globalen Nutzerbasis ermöglicht.OCIANA® ist eine führende Plattform für künstliche Intelligenz (KI), die fortschrittliche Analyse-, Prognose- und Optimierungslösungen für ein umfassendes maritimes Risikomanagement und zur Optimierung von Schifffahrts- und Hafenbetrieben bietet. Die Plattform erfasst, integriert und bereinigt eine Vielzahl von Echtzeitdaten aus Satelliten, operativen Systemen, ozeanografischen Messungen und Sensoren. Durch patentierte und proprietäre Algorithmen verbessert OCIANA® die Entscheidungsfindung und Zusammenarbeit in Echtzeit, um einen sicheren und effizienten Personen- und Güterverkehr weltweit zu gewährleisten.Die neueste kollaborative Optimierungslösung von OCIANA wird Schiffe, Häfen, Terminals, Lotsenbehörden und Wasserstraßen miteinander verbinden und so eine fortschrittliche digitale Planung sowie eine optimierte Zusammenarbeit und Optimierung in Echtzeit auf einer gemeinsamen, vertrauenswürdigen Plattform ermöglichen.Diese Lösung stellt einen bedeutenden Schritt in der nächsten Phase der Wachstumsstrategie von GSTS dar, da sie den wachsenden Anforderungen der Branche in Bezug auf die Optimierung von Echtzeit-Liegeplatzplänen, Schleusenplänen, Anker- und Ressourcenmanagement, Eisstauvorhersagen, Umweltleistungsmanagement sowie Risiko- und Compliance-Management in dynamischen globalen Umgebungen gerecht wird."Wir freuen uns, unser Angebot weltweit auszuweiten", erklärte Richard Kolacz, CEO von GSTS. "Wir entwickeln und validieren unsere Fähigkeiten kontinuierlich gemeinsam mit führenden Branchenorganisationen und Kunden. Die kollaborative Optimierungslösung von OCIANA ermöglicht die Implementierung globaler grüner digitaler Handelskorridore und ermöglicht es den Nutzern, in Echtzeit auf dynamische ökologische, geopolitische oder physische Ereignisse zu reagieren. Wir sind stolz darauf, das erste Unternehmen weltweit zu sein, das diese Lösung vorstellt, die mehrere globale Akteure auf einer gemeinsamen, vertrauenswürdigen Plattform miteinander verbindet und Vorteile für Schiffe, Häfen, Terminals, Lotsenbehörden und Wasserstraßen bietet."Mit der Entwicklung dieser Fähigkeit wird GSTS seine führende Position in der globalen Seetransportbranche weiter ausbauen und seinen nationalen und internationalen Kunden Technologien der nächsten Generation bieten, die ihnen erhebliche Wettbewerbsvorteile verschaffen.GSTS veranstaltet im Juni das erste Maritime Collaboration and Optimisation Mediterranean Forum (MARCO MED) und wird in Griechenland die neuesten Funktionen von OCIANA vorstellen. Für weitere Informationen und zur Anmeldung: Marco Med ForumInformationen zu GSTSGlobal Spatial Technology Solutions (GSTS) ist ein weltweit tätiges Unternehmen für maritime Informationen, das Lösungen zur Verbesserung der Entscheidungsfindung in der Schifffahrts- und Logistikbranche anbietet. Unsere Prognose- und Optimierungslösungen basieren auf einer Vielzahl von Betriebs-, Umwelt-, Schiffs- und Ladungsdaten, um Echtzeit-Entscheidungsinformationen für die maritime Lieferkette (Häfen, Terminalbetreiber, Reedereien, Rohstoffbesitzer, Charterer und Logistikunternehmen) bereitzustellen und ein umfassendes und proaktives Risikomanagement für nationale und internationale Sicherheitsorganisationen zu ermöglichen.