Luxemburg (ots) -Im luxemburgischen Belval startet mit SmartSpires ein von der EU im Rahmen der "Connecting Europe Facility" mit 3,1 Millionen Euro gefördertes Projekt. Die Initiative will den Standort in ein Reallabor für smarte Stadtlösungen verwandeln und darüber hinaus als Vorbild für Städte in ganz Europa wirken. Das auf drei Jahre angelegte Projekt wird von einem öffentlich-privaten Konsortium geleitet: 5Skye, Gcore, das Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) sowie Orange Luxembourg. Gemeinsam zeigen die Partner, wie digitale Infrastrukturen und Künstliche Intelligenz städtische Dienste sicherer, effizienter und umweltfreundlicher gestalten.Am 4. Juni 2025 stellten die Partner das Projekt im Rahmen einer Pressekonferenz am Campus Maison de l' Innovation in Belval vor. Zu den Gästen zählte auch die beigeordnete Ministerin für Medien und Konnektivität, Elisabeth Margue.Vier Anwendungsbereiche für Smart CitysIm Zentrum der Initiative stehen vier zentrale Anwendungsbereiche für Smart Citys, die die Projektpartner aktuell in enger Zusammenarbeit mit den lokalen Akteuren Fonds Belval und Agora entwickeln. Sie planen zudem, die Gespräche über den Infrastrukturausbau auf betroffene Gemeinden auszuweiten, damit alle Maßnahmen den lokalen Bedürfnissen und Prioritäten entsprechen. Auch vertikale Interessengruppen wirken aktiv mit und bringen ihre Perspektiven in die Entwicklung der Anwendungsfälle ein. Das von LIST betriebene Smart City Living Lab fungiert dafür als offene Testumgebung, in der die Partner neue, 5G-gestützte urbane Lösungen testen und in größerem Maßstab umsetzen.Das Projekt plant den Aufbau von mindestens drei intelligenten Masten. Diese bilden die Basis für Echtzeit- und datenintensive Anwendungen, die das urbane Management und die städtischen Dienstleistungen verbessern. Sie bilden außerdem drei weitere Anwendungsfälle ab:- Mobilitätsdienste nutzen 5G und Edge-Computing, um den öffentlichen Verkehr und das Verkehrsmanagement zu verbessern.- Echtzeitbasierte Crowd-Analytics stärken die öffentliche Sicherheit und Stadtplanung.- In der Abfallwirtschaft ermöglichen IoT-Sensoren und lokale Datenverarbeitung eine effiziente Müllabfuhr und optimiertes Recycling.Um diese Anwendungen zu entwickeln, binden die Projektpartner neben den Bürger:innen auch Start-ups und Forschungseinrichtungen ein. So schafft das Projekt spürbare Vorteile für Belval und sein Umfeld und dient zugleich als replizierbares Modell für andere europäische Städte.Ministerin Elisabeth Margue betonte: "Der Start von SmartSpires ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur digitalen Transformation in Luxemburg. Diese Initiative verwandelt Belval in ein lebendes Labor für die intelligenten Städte der Zukunft, indem sie modernste 5G-Konnektivität, Peripherie-Computing und KI integriert. Im Fokus des Projekts steht nicht nur der Test neuer Technologien, sondern vor allem die Verbesserung der Lebensqualität, mehr Nachhaltigkeit und eine intelligentere, reaktionsfähige Stadtentwicklung in ganz Europa. Ich freue mich sehr darüber, dass Luxemburg dank der Unterstützung der EU und der engen Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor an der Spitze dieser digitalen Innovation steht."Ein Living Lab für Mobilität, Sicherheit und NachhaltigkeitSmartSpires verknüpft leistungsfähige 5G-Konnektivität mit Edge-Computing-Infrastruktur. Gemeinsam realisieren die Partner KI- und IoT-Anwendungen für Umgebungen mit extrem niedriger Latenz. Die intelligenten Masten bieten 5G für moderne Konnektivität, Edge-Computing für lokale KI-Anwendungen, IoT-Sensoren und weiteren Erweiterungen für spezifische Anwendungsfälle. Die Infrastruktur ermöglicht datenintensive Anwendungen in Echtzeit. So verbessern die Partner das urbane Management und die städtischen Dienste.Das Projekt kombiniert Konnektivität, Computing und Edge-Intelligenz in einer einzigen Infrastruktur. Diese lokale Datenverarbeitung und Entscheidungsfindung verringert die Latenz, optimiert den Energieverbrauch und stärkt die Datenhoheit. Sensible Daten werden dann näher an ihrer Quelle verarbeitet. So lassen sich neue Anwendungsszenarien realisieren, die Echtzeit-Reaktionen und hohe Bandbreiten erfordern. Klassische Cloud-Architekturen können diese Anforderungen häufig nicht praktikabel oder effizient umsetzen.Ein starkes technisches KonsortiumDas Konsortium hinter SmartSpires besteht aus vier zentralen Partnern:- 5SKYE installiert multifunktionale smarte Infrastruktur als neutraler Anbieter und integriert verdichtetes 5G, MEC, digitale Beschilderung und KI-gestützte Videoanalyse.- Gcore koordiniert das Projekt und den Aufbau der Edge-Infrastruktur.- LIST fungiert als technischer Koordinator und verantwortet das technische Design, die Umsetzung und Evaluation der Anwendungsfälle sowie den Betrieb des Belval Living Lab.- Orange Luxembourg liefert die 5G-Netzwerkinfrastruktur und sorgt für eine stabile und leistungsfähige Konnektivität.Obwohl der Fokus auf Belval liegt, verfolgt das Projekt eine breitere Zielsetzung. SmartSpires zeigt, wie europäische Städte durch skalierbare und effiziente Infrastrukturen intelligentere und vernetzte Gemeinschaften schaffen.###Über 5Skye5SKYE ist ein Technologieunternehmen für Infrastruktur, das KI-gesteuerte Edge-Infrastrukturen entwirft, baut und betreibt. Wir stellen modulare, skalierbare Mikro-Rechenzentren bereit, die Smart Cities, IoT-Ökosysteme und 5G-Anwendungen mit leistungsstarken Datenlösungen versorgen. Mit Sitz in den Niederlanden ist 5SKYE in ganz Europa und im Nahen Osten tätig. Weitere Informationen finden Sie auf LinkedIn oder unter www.5skye.com.Über GcoreGcore (http://gcore.com/de) ist ein führender international tätiger Anbieter von Public Cloud und Edge Computing, KI, Content Delivery (CDN), Hosting und Security-Lösungen. Mit Hauptsitz in Luxemburg und mehr als 600 Mitarbeitenden bietet das Unternehmen seine Produkte weltweit an. Gcore betreibt seine eigene globale IT-Infrastruktur auf sechs Kontinenten und verfügt über eine der besten Netzwerkleistungen in Europa, Afrika und Lateinamerika mit einer durchschnittlichen Reaktionszeit von 30 ms. Das Netzwerk besteht aus mehr als 180 Präsenzpunkten auf der ganzen Welt in zuverlässigen Tier IV- und Tier III-Rechenzentren mit einer Gesamtkapazität von mehr als 200 Tbps.Über LISTDas Luxembourg Insitute of Science and Technology (LIST) ist eine Forschungs- und Technologieorganisation (RTO) unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für Hochschulbildung und Forschung. Ziel des Instituts ist es, wettbewerbsfähige und marktorientierte Prototypen von Produkten und Dienstleistungen für öffentliche und private Akteure zu entwickeln.Mit über 750 Mitarbeitern, davon rund 80 Prozent Forschende aus aller Welt, ist LIST in den Bereichen Informationstechnologie, Materialwissenschaften, Weltraumressourcen und Umwelt aktiv. Das Institut deckt die gesamte Innovationskette ab, von der Grundlagen- und angewandten Forschung bis hin zur Technologieinkubation und zum Transfer.Durch die Umwandlung wissenschaftlicher Erkenntnisse in intelligente Technologien, Daten und Werkzeuge unterstützt LIST:- Bürger in Europa, informierte Entscheidungen zu treffen- Öffentliche Einrichtungen bei politischen und strategischen Weichenstellungen- Unternehmen bei der Entwicklung innovativer LösungenWeitere Informationen über das Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) unter https://www.list.lu/Über Orange LuxembourgOrange Luxembourg ist einer der wichtigsten Akteure im luxemburgischen Telekommunikationssektor. Das Unternehmen verfügt über eigene 4G- und 5G-Netze sowie über eine eigene Glasfaserinfrastruktur für das Internet. Orange bietet Privatkunden mobile Postpaid- und Prepaid-Dienste zu fairen Preisen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Multi-Gigabit-Internetdienste über Glasfaser sowie einen TV-Dienst auf dem Orange-Glasfasernetz an - ein Netz, das 2025 vom Ookla-Institut als das beste Glasfasernetz in Luxemburg ausgezeichnet wurde.Im Geschäftskundenbereich bietet Orange mobile und Glasfaser-Internetdienste für große und kleine Unternehmen an. Als integrierter Kommunikationsanbieter stellt Orange Luxembourg auch ein umfassendes Portfolio an Konnektivitäts- und Mobilitätsdiensten bereit, einschließlich Angeboten, die auf KI, Big Data und dem Internet der Dinge (IoT) basieren. Dank einer Partnerschaft mit Orange Cyberdefense und seinen weltweit 3.500 Experten unterstützt Orange Unternehmen dabei, ihre digitalen Aktivitäten zu sichern.Orange ist ein Anbieter, dem die Qualität seines Netzes und seiner Infrastruktur wichtig ist. Das Ziel, ein einzigartiges Kundenerlebnis mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten, treibt die Orange-Mitarbeiter täglich an, um es den Kunden zu ermöglichen, mit ihren Angehörigen in Kontakt zu bleiben - unabhängig von Entfernung oder Kommunikationsmitteln.Orange Luxembourg und die Muttergesellschaft Orange Belgium bedienen über 3 Millionen Kunden in Belgien und Luxemburg und betreiben Mobilfunk- und Internetnetze, in die kontinuierlich investiert wird.Die Orange Gruppe ist in mehr als 29 Ländern weltweit vertreten und verbindet über 291 Millionen Kunden (Stand: Dezember 2024). 