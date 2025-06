Oy-Mittelberg (ots) -Ob zu viel Sonne, schwere Beine, Insektenstiche oder Übelkeit: Mit drei ätherischen Ölen und einem Aloe Vera-Gel in der Reiseapotheke lassen sich viele typische Sommerbeschwerden natürlich, schnell und wirksam lindern. Weitere Vorteile: Die Öle sind vielseitig einsetzbar, handlich und einfach in der Anwendung. Mit den praktischen Starter & Travel Sets ist auch die passende Wirkkosmetik für die Gesichtspflege immer zur Hand - sei es beim Kurztrip am Wochenende, auf der Fahrradtor oder bei der Reise in ferne Länder.Als "Best of"-Auswahl für die Reiseapotheke empfehlen die Aromatherapie-Expert*innen vom Bio-Pionier Primavera ätherisches Pfefferminz- und Lavendelöl fein bio, das Kraftkonzentrat Erste Hilfe Mischung als Basis für verschiedene Anwendungsbereiche sowie ihr Aloe Vera-Gel in Bio-Qualität. Die fünf Produkte aus der Aromatherapie und Naturkosmetik brauchen kaum Platz im Gepäck und bieten alles, um leichte Beschwerden zu lindern oder die Urlaubsentspannung zu verstärken.Ätherische Öle sind konzentrierte und unverfälschte Pflanzenkraft. Die duftenden Essenzen werden in der Regel vor der Anwendung auf der Haut verdünnt. Die hier genannten Öle Pfefferminze bio, Lavendel fein bio und die Erste Hilfe Mischung lassen sich im Akutfall aber auch pur sparsam auftragen.Mit Lavendelöl entspannt durch den SommerLavendel fein bio darf in keiner Reiseapotheke fehlen. Als SOS-Tipp nach Insektenstichen, bei Sonnenbrand oder bei allgemeinen Reizungen und Hautrötungen einfach einen Tropfen pur zur Regeneration auf die Haut geben. Bei Stresssituationen z.B. vor dem Flug hilft Lavendel, schneller zur Ruhe zu kommen. Zur Entspannung am Abend einen Tropfen auf ein Papiertuch geben und daran schnuppern - oder in Meersalz oder Sahne als Badezusatz in ein Fußbad geben. Im Raum mit einem Duftgerät vernebelt, schafft Lavendel einen schönen Raumduft. Mücken mögen Lavendelduft übrigens nicht.Das Lavendel fein bio-Öl von Primavera wurde erst kürzlich zum Lieblingsprodukt der "eve"-Leserinnen gewählt, weil es, so die Begründung, "traumhaft blumig-krautig duftet, die Haut beruhigt, die Seele harmonisiert, perfekt in die Haus- und Reiseapotheke passt und auch pur angewendet werden kann." Das Öl stammt von Primavera-Bio-Anbaupartnern aus Frankreich und Italien, mit denen das Unternehmen schon seit fast 40 Jahren zusammenarbeitet.Pfefferminze, der Sommer-AllrounderBei Kopfschmerzen, Unwohlsein, Müdigkeit oder schweren Beinen hat sich ätherisches Pfefferminzöl bewährt. "Durch seine kühlende Wirkung ist Pfefferminze gerade im Sommer ein heißer Tipp", sagt Maria von Känel, Aromatherapieexpertin und Produktmanagerin bei Primavera. "Bei Kopfschmerzen, Jetlag oder Müdigkeit einfach einen Tropfen pur auf die Schläfen auftragen."Wenn es im Hals kratzt oder die Verdauung verrückt spielt, kann das Gurgeln mit Pfefferminze sehr angenehm sein. Dazu einen Tropfen Pfefferminzöl auf einen Teelöffel Meersalz geben, mit Wasser auffüllen und damit gurgeln, dann ausspucken. "Ich nutze diese Mischung gerne nach dem Zähneputzen am Ende eines Tages, an dem ich mit vielen verschiedenen Menschen zusammengekommen bin, z. B. nach einem Flug oder einer Zugfahrt. Das hilft, um den Mund und Rachen besonders gründlich zu reinigen", so von Känel.Wer nach einem langen Besichtigungstag schwere Beine hat, kann diese mit Wasser benetzen, einen Tropfen Pfefferminze zwischen den Händen verreiben und auf die befeuchteten Beine ausstreichen. Auch hier stellt sich sofort wohltuende Kühlung ein.Kraftkonzentrat Erste Hilfe Mischung: Natürlich dreifach starkDie Kombination der drei ätherischen Öle Immortelle, Lavendel fein und Cistrose gilt als "die" Erste Hilfe-Mischung der Aromatherapie. Das Kraftkonzentrat ist ein Multifunktionsprodukt, das individuell angepasst verwendet werden kann und sich beispielsweise zur intensiv regenerierenden Hautpflege und zur Narbenbehandlung eignet.Nach kleinen Blessuren, gereizter Haut und bei Hautrötungen empfiehlt sich, einen Tropfen pur auf die betroffene Stelle aufzutragen. Für eine schnelle, kühlende Auflage nach einer Prellung gemischt mit Aloe Vera-Gel aus dem Kühlschrank auftragen.Aloe Vera-Gel: Feuchtigkeit für gestresste HautNach einem intensiven Sonnentag spendet Aloe Vera die Feuchtigkeit, die die Haut dringend braucht. Mit den ätherischen Ölen Lavendel fein und Pfefferminze verfeinert, verwandelt sich das Gel in eine kühlende und regenerierende Hautpflege, die bei Sonnenbrand begleitet, aber auch bei Juckreiz oder Neurodermitis. Mit der Erste Hilfe-Mischung versetzt, sorgt Aloe Vera-Gel auch bei Prellungen, Stößen und Schmerzen schnell für Erleichterung. Bei Aloe Vera gilt beim Mischen die Faustregel: Auf 1 EL Aloe Vera Gel (ca. 10 ml) 1 Tropfen der genannten ätherischen Öle.Schnelles After-Sun-Gel1 EL Aloe Vera Gel bio1 Tropfen Lavendel fein bio oder Kraftkonzentrat Erste Hilfe Mischung.Das Aloe Vera Gel mit dem ätherischen Öl oder dem Kraftkonzentrat mischen und direkt auf die Haut auftragen.Starter & Travel Set Hydrating: Naturkosmetik und Sommerpflege für unterwegsDie Starter & Travel Sets aus dem Naturkosmetik-Sortiment von Primavera sind ideal zum Kennenlernen oder für den Kurztrip am Wochenende. Die leichten Texturen der Produkte der Hydrating-Serie mit Bio-Cassissamen sorgen gerade bei sommerlichen Temperaturen für ein belebendes und feuchtigkeitsspendendes Pflegeerlebnis. Die Komposition ausgewählter Pflanzenelixiere lässt die Haut erstrahlen, aktiviert die natürliche Hautbarriere und schützt vor frühzeitiger Hautalterung durch äußere Umwelteinflüsse.Das Set Hydrating bietet perfekte Feuchtigkeit für unterwegs und enthält drei Produkte für eine abgestimmte Beauty Routine, bestehend aus Cleansing Milk, Face Toner und Face Fluid. Produktmanagerin Denise Wind: "Unsere Sets sind ideal fürs Handgepäck, um nach einem langen Flug optimal versorgt zu sein. Oder stets dabei im Badebeutel. Klein, leicht, aber ohne Kompromisse - für eine optimale Hautpflege-to-go."Das Vital Face Oil - Moisturizing & Protective aus der Hydrating-Linie bewahrt die Hautfeuchtigkeit und ist reich an den "Superfoods" Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. Der Webkurs "Ätherische Öle für Reisen und Outdoor" der Primavera AKADEMIE ist dauerhaft abrufbar unter https://akademie.primaveralife.com/de/de-DE/MEDIATHEKWISSEN/Details/88 Als Wegbereiter und führender Hersteller und Anbieter von 100 % naturreinen ätherischen Ölen und hochwertiger zertifizierter Bio- & Naturkosmetik stellt das Unternehmen höchste Ansprüche an die Qualität und Reinheit aller verwendeten Rohstoffe. Dazu kooperiert es direkt mit derzeit 16 Bio-Anbaupartner*innen weltweit. 