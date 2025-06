DJ Deutscher Auftragseingang steigt im April unerwartet

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Erholung des Auftragseingangs der deutschen Industrie hat sich zu Beginn des zweiten Quartals fortgesetzt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stiegen die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent und lagen kalenderbereinigt um 4,8 (März: 3,7) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen monatlichen Rückgang um 1,7 Prozent prognostiziert. Der für März vorläufig gemeldete monatliche Anstieg von 3,6 Prozent wurde auf 3,4 revidiert. Ohne Großaufträge erhöhten sich die Auftragseingänge im April um 0,3 Prozent.

Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich lag der Auftragseingang zwischen Februar und April um 0,5 Prozent höher als im Vorquartal.

Die Aufträge aus dem Inland im April stiegen gegenüber dem Vormonat um 2,2 (plus 2,2) Prozent, während die Aufträge aus dem Ausland um 0,3 (plus 4,3) Prozent sanken. Dabei erhöhten sich die Auftragseingänge aus der Eurozone um 0,5 (plus 7,9) Prozent und die Aufträge von außerhalb der Eurozone sanken um 0,9 (plus 2,2) Prozent.

Im Bereich der Vorleistungsgüter ergab sich ein Auftragsminus von 3,4 (plus 2,4) Prozent. Bei den Investitionsgütern lag der Auftragseingang um 4,1 (plus 3,7) Prozent höher und bei den Konsumgütern sank er um 5,9 (plus 8,0) Prozent.

