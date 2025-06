Der deutsche Biosimilar-Spezialist Formycon kann eine weitere Vertriebsgenehmigung verbuchen, dieses Mal in Brasilien. Aus charttechnischer Sicht arbeitet der Nebenwert seit einigen Wochen an einer nachhaltigen Bodenbildung. In den zurückliegenden Tagen konnte die Formycon-Aktie wieder verstärkt Käufer anlocken.Doch zunächst ein Blick auf die jüngsten News: Das Biotech-Unternehmen darf sein Biosimilar für das Augenmedikament Lucentis in Brasilien vermarkten. Lucentis wird vom Schweizer Pharmakonzern ...

