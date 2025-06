Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise (HPE) hat am Mittwoch mit Kursgewinnen auf die am Vorabend veröffentlichten Quartalsergebnisse reagiert. Am Ende des Tages notierte das Papier nach einem zwischenzeitlichen Plus von über +8% aber lediglich +0,85% höher bei 17,84 US$. Wie sind die Zahlen konkret einzuschätzen und kann die Aktie ihre Erholung fortsetzen? Q2-Zahlen besser als erwartet Das Unternehmen meldete ein Umsatzplus von 6% auf 7,63 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...