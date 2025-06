© Foto: Joan Cros - NurPhoto

Die Citigroup streicht 3.500 Tech-Stellen in China. Die Bank setzt dennoch weiter auf das Firmenkundengeschäft und verfolgt ihre Expansionspläne trotz regulatorischer Hürden.Die Citigroup nimmt erneut umfassende Veränderungen in ihrer globalen Struktur vor. So sollen laut dem US-Nachrichtensender Bloomberg rund 3.500 Stellen im Technologiesektor in China gestrichen werden. Die Kürzungen betreffen die Standorte Shanghai und Dalian und sollen bis zum Beginn des vierten Quartals abgeschlossen sein. Das Ziel besteht darin, die internationale Organisation zu verschlanken und die Profitabilität zu steigern. Die betroffenen Aufgabenbereiche sollen teilweise in andere globale Kompetenzzentren …