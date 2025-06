Die internationale Plattform, die bereits 137.000 Künstler und über 3,5 Millionen Kunstwerke verwaltet, setzt auf hochmoderne KI-Tools, um Künstler (bei der Erschaffung und dem Verkauf ihrer Werke) und Kunstliebhaber (bei der Suche und dem Erwerb von Werken) zu unterstützen.

Nur sechs Monate nach der Übernahme von Artmajeur durch Maurice Lévy, dem Gründer von YourArt, und der vollständigen Zusammenlegung aller Geschäftsbereiche ist die neue Plattform ArtMajeur by YourArt nun optimal aufgestellt, um sich als erste Anlaufstelle für Künstler, Galerien, Sammler und alle Kunstliebhaber zu etablieren. Mit Niederlassungen in 78 Ländern, darunter Frankreich, USA, England und Japan, ist das Unternehmen mit seiner enormen Reichweite ein bedeutender Akteur auf dem globalen Onlinekunstmarkt.

ArtMajeur by YourArt vereint das Beste aus zwei Unternehmen. Einfluss und Reichweite von Artmajeur ziehen jeden Monat fast 800.000 Besucher an und schaffen einen soliden, über Jahre hinweg gewachsenen Marktplatz, auf dem sich Künstler und Käufer begegnen. Nun stehen die technologische Kompetenz von YourArt und die bahnbrechenden Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz allen Künstlern und Nutzern der Plattform zur Verfügung. Dasselbe gilt für das Know-how rund um Content (Kuratierung durch Kunstexperten, Publikationen, Videos, soziale Medien usw.) und die Fähigkeit, den Künstlern über die digitale Plattform hinaus durch Besuche von Galerien, Ausstellungen und Veranstaltungen mehr Sichtbarkeit zu verschaffen.

Mit künstlicher Intelligenz als Grundlage bietet ArtMajeur by YourArt eine der weltweit führenden Online-Kunstplattformen einen außergewöhnlichen Service für Künstler und Kunstliebhaber. Die KI-Assistentin Iris wurde von den Mitarbeitern der Forschungs- und Entwicklungsabteilung entwickelt und bietet mehrere spezifische Funktionen:

Für Künstler ist YourCreation eine der ersten Anwendungen, die auf die neuen APIs zur Bildgenerierung zurückgreift. Sie ermöglicht Künstlern, Bilder anhand von Vorgaben und Referenzbildern zu erstellen, die sie selbst ausgewählt haben. Die Ergebnisse sollen den Kreativprozess fördern und können von den Künstlern nach Belieben genutzt werden. Darüber hinaus bereichert YourAssistant ihren Schaffensprozess mithilfe von KI. Durch das Importieren der Aufnahme eines Kunstwerks erhalten Künstler sofortige Rückmeldungen (wie Meinungen, Referenzen oder Ratschläge ...).

Für Kunstliebhaber bieten YourGift (ein passendes Kunstwerk finden), YourPortrait (den künstlerischen Geschmack ermitteln) und YourMatch (ein Coup de Cœur präsentieren) einen unkomplizierten Zugang zur gesamten Datenbank. Aus Tausenden von Kunstwerken auf der Plattform können Kunstliebhaber diejenigen auswählen, die ihrem Geschmack am ehesten entsprechen.

Ferner bietet die Plattform den neuen Bereich "KI und Kunst". Hier werden die KI-Funktionen im Detail beschrieben. Zudem wird erläutert, welche Rolle ArtMajeur by YourArt der KI in der Kunst zuschreibt. Die ethischen Leitlinien werden vorgestellt und die aktuelle Diskussion zu diesem wichtigen und sensiblen Thema beleuchtet.

In den kommenden Monaten wird ArtMajeur by YourArt die KI-Funktionen erweitern und so die Plattform weiterentwickeln, um Kunstliebhabern noch mehr Möglichkeiten anzubieten, Kunstwerke zu entdecken, und die Verkaufszahlen der Künstler zu steigern.

ArtMajeur by YourArt die wichtigsten Zahlen im Überblick

Eine globale Plattform

3,5 Millionen Kunstwerke, 137.000 Kunstschaffende, 750 Galerien.

Aktuelle Verkäufe: die Top 3

47.800 für Floris mit Frosch und EI von Jean Lawa.

13.965 für zwei Werke von Viktor Sheleg.

12.680 für Lovely Seal von Irena Aizen.

KI-Daten

90,4 der Reaktionen auf alle durchgeführten Tests waren positiv.

71,9 der Nutzer halten die Analysen, Beschreibungen und Vorschläge für relevant.

Die Nutzer kommen aus 40 verschiedenen Ländern.

https://www.artmajeur.com/fr/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250603926143/de/

Contacts:

press@artmajeur.com