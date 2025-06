Hannover (www.anleihencheck.de) - Den datenseitigen Auftakt machen heute verschiedene Konjunkturindikatoren, wobei wir u.a. eine Wasserstandsmeldung aus der britischen Wirtschaft erwarten, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Der UK PMI Construction gebe Aufschluss darüber, wie sich das jüngst abgeschlossene Freihandelsabkommen mit den USA auf die Stimmung der Einkaufsmanager auswirke. Das Highlight des heutigen Tages stelle aber ganz klar die EZB-Sitzung dar, wobei die Europäische Zentralbank aller Voraussicht nach die Leitzinsen senken dürfte. Spannend werde in dem Zusammenhang die Frage sein, ob dies vorerst die letzte Zinssenkung sein werde, oder ob noch Luft bestehe, tiefer zu gehen. Die im Anschluss erfolgende Pressekonferenz werde in dieser Fragestellung möglicherweise für mehr Klarheit sorgen. ...

