Nach einer längeren Seitwärtsbewegung ist zuletzt ordentlich Schwung in den Preis für Silber gekommen. In der Spitze wurden in dieser Woche 34,79 Dollar erreicht und damit ein neues Jahreshoch. Erstmals seit langer Zeit hat Silber eine relative Stärke zu Gold aufgebaut. Die Folge dieser Entwicklung ist, dass das Gold-Silver-Ratio, also das Verhältnis von Gold zu Silber, auf nur noch 97 gefallen ist und damit auf das niedrigste Niveau seit Anfang April. Zwischenzeitlich war es bis auf 107 gestiegen.Silber ...

