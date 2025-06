EQS-News: Eckert & Ziegler SE / Schlagwort(e): Kooperation

Eckert & Ziegler: Illuccix® PSMA-PET Diagnostik erhält Zulassung in Deutschland



05.06.2025 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Berlin, Deutschland, 05. Juni 2025. Eckert & Ziegler (ISIN DE0005659700, TecDAX) gratuliert Telix Pharmaceuticals Limited (Telix) zur Zulassung ihres Prostatakrebs-PET-Bildgebungsmittels Illuccix® (Kit zur Herstellung von Gallium-68-Gozetotid-Injektion) in Deutschland, in dem die Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH offizieller Vertriebspartner ist.



Mit Illuccix® erweitert Eckert & Ziegler sein Portfolio in der Nuklearmedizin um einen klinisch validierten PSMA-Tracer und erhöht damit das Anwendungsspektrum seines proprietären 68Ge/68Ga-Radionuklidgenerator GalliaPharm®. GalliaPharm® wird in Deutschland und weltweit als hochwertiger GMP-Generator für Gallium-68 eingesetzt und unterstützt die Produktion von Radiopharmazeutika für die Positronen-Emissions-Tomografie (PET), insbesondere in der Onkologie.



"Die Zusammenarbeit mit Telix bei der Vermarktung von Illuccix® baut auf unserem etablierten Vertriebsnetz und unserer Marktexpertise auf und wird so den breiteren Zugang zur wichtigen PSMA-PET-Bildgebung ermöglichen. Diese Partnerschaft unterstreicht unser Engagement, fortschrittliche diagnostische Lösungen für die Prostatakrebsbehandlung anzubieten", kommentierte Dr. Harald Hasselmann, Vorstandsvorsitzender der Eckert & Ziegler SE.



Raphaël Ortiz, Chief Executive Officer von Telix International, fügte hinzu: "Wir freuen uns, dass Illuccix®, das international eine Schlüsselrolle bei der Weiterentwicklung der PSMA-PET-Bildgebung gespielt hat, in Deutschland zugelassen wurde. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Eckert & Ziegler, um unser galliumbasiertes PSMA-PET-Bildgebungsmittel hier verfügbar zu machen."



Über Eckert & Ziegler

Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

Wir helfen zu heilen.



Kontakt

Eckert & Ziegler SE

Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin, Germany

Jan Schöpflin, Marketing / Karolin Riehle, Investor Relations

jan.schoepflin@ezag.com / karolin.riehle@ezag.com

Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138; www.ezag.de



05.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com