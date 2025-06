EQS-News: Oldenburgische Landesbank AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

PRESSE-INFORMATION Oldenburg, 5. Juni 2025 Starkes Interesse an neuem Hypothekenpfandbrief der OLB Benchmark-Anleihe mit zehnjähriger Laufzeit erfolgreich platziert

OLB bekräftigt Pläne für regelmäßigen Auftritt am Kapitalmarkt Mit der Emission eines neuen Pfandbriefs in Benchmark-Format in Höhe von 500 Millionen Euro hat die OLB ihrem erfolgreichen Kapitalmarktauftritt ein weiteres Kapitel hinzugefügt. In einem von starkem Wettbewerb gekennzeichneten Umfeld mit hoher Emissionsaktivität und inmitten des laufenden Prozesses des Eigentümerwechsels der OLB konnte die Bank ihren Hypothekenpfandbrief am Mittwoch, 4. Juni 2025, mit einer Laufzeit von zehn Jahren bei rund 70 institutionellen Investoren platzieren. Die Anleihe wurde mit einem Kupon von 3,00% (MidSwap + 55 Basispunkte) begeben und war dreifach überzeichnet. Die OLB-Emission wurde von der Ratingagentur Moody's mit "Aaa" bewertet. Vor allem Banken, Vermögensverwalter und Versicherungen aus Deutschland, Frankreich und Österreich zählten zu den Investoren. Als Joint Lead Manager war ein Konsortium aus Danske Bank, DekaBank, Deutsche Bank, DZ BANK, Erste Group und UBS Investment Bank mandatiert. "Sinnvoll wachsen - innovativ refinanzieren, das ist unsere Maxime. Die nachhaltige Verbreiterung unserer Investorenbasis bildet daher strategisch ein wichtiges Fundament für unseren anhaltenden dynamischen Wachstumskurs", sagt Dr. Rainer Polster, CFO der OLB. Mit der Laufzeit von zehn Jahren trägt der Pfandbrief maßgeblich zur langfristig günstigen Refinanzierung der Bank bei. "Unsere erste zehnjährige Benchmark-Emission so gut platziert zu haben, macht uns sehr stolz. In die Laufzeitenstruktur unserer begebenen Anleihen fügt sich dieser Pfandbrief hervorragend ein", sagt Patrick Hartmann, OLB Head of Treasury & Markets. Die neue Emission stellt den vierten Hypothekenpfandbrief seit 2021 und die zweite Begebung in Benchmark-Format nach Januar 2024 dar. Im laufenden Jahr war die OLB bereits mit ihrer ersten RMBS-Anleihe ("Residential Mortgage-Backed Securites" - Verbriefung niederländischer staatlich garantierter Hypothekarkredite) in Benchmark-Format erfolgreich am Kapitalmarkt aktiv. Auch für die Zukunft sind mindestens zwei hypothekenbesicherte Transaktionen pro Jahr vorgesehen. "Wir haben uns eine verlässliche Präsenz am Kapitalmarkt und ein hohes Vertrauen der nationalen wie internationalen Investoren erarbeitet", sagt Dr. Rainer Polster, "diese Position wollen wir durch weitere regelmäßige Emissionen stärken und ausbauen." Über die OLB Die OLB ist eine breit aufgestellte Universalbank mit bundesweiter Präsenz und mit mehr als 150 Jahren Erfahrung in der Kernregion Nordwestdeutschland. Unter den Marken OLB und Bankhaus Neelmeyer berät die Bank ihre rund 1 Million Kunden in den Segmenten Private & Business Customers und Corporate & Diversified Lending persönlich und über digitale Kanäle. Die OLB weist eine Bilanzsumme von mehr als 30 Milliarden Euro auf und gilt damit als signifikantes Finanzinstitut in Europa. Besuchen Sie uns auch unter www.olb.de und www.neelmeyer.de sowie auf Facebook , Instagram und YouTube . Kontaktdaten: Ihre Ansprechpartner: Oldenburgische Landesbank AG

Investor Relations

Theodor-Heuss-Allee 74

60486 Frankfurt am Main



investor.relations@olb.de Sandra Büschken

Telefon: +49 (0)69 756193-36

sandra.bueschken@olb.de



Marthe Schepker

Telefon: +49 (0)441 221-2742

marthe.schepker@olb.de



Matthias Obst

Telefon: +49 (0) 69 756193-44

matthias.obst@olb.de



Oldenburgische Landesbank AG

Corporate Communications

Stau 15/17

26122 Oldenburg



presse@olb.de



Britta Silchmüller

Telefon: +49 (0)441 221-1213

britta.silchmueller@olb.de



Timo Cyriacks

Telefon: +49 (0)441 221-1781

timo.cyriacks@olb.de



Disclaimer Diese Informationen stellen weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung der hierin genannten Wertpapiere dar noch die Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots. Die Meinungen, die hierin ausgedrückt werden, reflektieren unsere derzeitigen Einschätzungen, die sich ohne weitere Benachrichtigung ändern können. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen enthalten finanzielle und ähnliche Angaben, die weder geprüft noch abschließend prüferisch durchgesehen sind und als vorläufig und veränderlich zu betrachten sind. Ebenso handelt es sich bei diesem Dokument weder ganz noch teilweise um einen Verkaufsprospekt oder anderen Börsenprospekt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen geben deshalb lediglich einen Überblick und sollten nicht die Basis für eine potentielle Entscheidung eines Investors sein, Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Dieses Dokument ist von der Oldenburgischen Landesbank AG, Oldenburg, erstellt und veröffentlicht worden. Die Informationen wurden sorgfältig recherchiert und basieren auf Quellen, die von der Oldenburgischen Landesbank AG als verlässlich angesehen werden. Die Informationen können allerdings zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie dieses Dokument erhalten, veraltet oder obsolet geworden sein. Außerdem kann es keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen geben. Die Oldenburgische Landesbank AG übernimmt deshalb keine Haftung für den Inhalt dieser Informationen. Darüber hinaus enthält dieses Dokument zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen basierend auf den Einschätzungen und Annahmen des Managements und Informationen, die dem Management der Oldenburgischen Landesbank AG derzeit zur Verfügung stehen. Angesichts der bekannten und unbekannten Risiken, mit denen das Geschäft der Oldenburgischen Landesbank AG verbunden ist, sowie Unsicherheiten und weiteren Faktoren, können die zukünftigen Ergebnisse, Leistungen und Resultate von denen abweichen, die von den zukunftsgerichteten Aussagen abgeleitet werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Datum dieses Dokuments. Die Oldenburgische Landesbank AG weist ausdrücklich jede Verpflichtung zurück, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder anzupassen, um etwaige Änderungen ihrer diesbezüglichen Erwartungen oder der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen zukunftsgerichtete Aussagen basieren, abzubilden. Jede Person, die dieses Dokument erhält, sollte den vergangenheitsbezogenen Aussagen nicht übermäßig viel Gewicht beimessen oder sich auf die zukunftsbezogenen Aussagen verlassen. Dieses Dokument enthält bestimmte Finanzkennzahlen, die in IFRS oder der deutschen Rechnungslegung nach HGB nicht vorgesehen sind. Diese alternativen Finanzkennzahlen werden gezeigt, weil die Oldenburgische Landesbank AG der Auffassung ist, dass diese und andere Kennzahlen in den Märkten, in denen sie aktiv ist, weit verbreitet genutzt werden, um die betriebliche Leistung und die Finanzlage zu bewerten. Sie sind möglicherweise nicht vergleichbar mit anderen, ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen und stellen keine Kennzahlen nach IFRS, HGB oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsstandards dar.



