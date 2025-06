DJ MÄRKTE EUROPA/DAX verteidigt Rallygewinne - EZB im Blick

DOW JONES--Mit einer gut behaupteten Eröffnung präsentieren sich die europäischen Aktienmärkte am Donnerstag kurz nach Handelsbeginn. Der DAX steigt um 0,1 Prozent auf 24.299 Punkte, der Euro-Stoxx-50 legt um 0,2 Prozent zu. Der DAX verteidigt damit zunächst die jüngsten Rallygewinne und bleibt in Lauerstellung knapp unter dem jüngsten Allzeithoch. Frische Impulse gibt es zunächst nicht. Im US-Handel am Vortag hatte sich nach schwach ausgefallenen Konjunkturdaten Zinssenkungsfantasie breitgemacht, worauf die Marktzinsen deutlich sanken.

Im Blick steht voll und ganz die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) mit den Ergebnissen am Nachmittag. Erwartet wird, dass die EZB den Leitzins weiter herunterschleust auf 2,00 Prozent, umso mehr, nachdem die Inflation in der Eurozone im Mai unter das Ziel der EZB von 2 Prozent gesunken ist. Es wäre das sechste Mal in Folge. "Entscheidend wird der Ausblick sein", so ein Börsianer. Die Frage sei, wieviel Spielraum die Notenbank für weitere Senkungen sehe. Zuletzt waren am Markt bis April 2026 etwa anderthalb weitere Schritte eingepreist. "In diesem Zusammenhang werden auch die aktualisierten EZB-Projektionen für Inflation und Wachstum eine entscheidende Rolle spielen", sagt Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Um 0,7 Prozent nach oben geht es für den Stoxx-Subindex der Technologietitel im Sog weitere gestiegener Branchentitel an der Wall Street. Bereits am Mittwoch hatten Technologieaktien die Gewinnerliste unter den europäischen Stoxx-Branchenindizes angeführt. Der Index der Pharmatitel steigt um 0,4 Prozent. Auf der anderen Seite gibt der Index der Reise- und Freizeitwerte um 0,9 Prozent nach, wobei Lufthansa mit einem Minus von 2,1 Prozent hinten liegen. Die Tui-Aktie büßt 1,9 Prozent ein.

Im DAX gewinnen Bayer 3,5 Prozent auf 26,20 Euro. Goldman Sachs hat den Titel laut Händlern auf "Buy" hoch gestuft von "Hold" - mit einem Kursziel von 33 nach zuvor 29,10 Euro. Eon verlieren dagegen mit einer Abstufung durch Barclays 1,2 Prozent.

Im MDAX zeigen sich Hugo Boss mit einem Minus von 0,1 Prozent widerstandsfähig nach einem gesenkten Gewinnausblick des US-Wettbewerbers PVH, der Holding von Marken wie Tommy Hilfinger oder Calvin Klein.

Im TecDAX erholen sich Formycon um weitere 4,2 Prozent. Die Chancen auf einen Abschluss der charttechnischen Bodenbildung stiegen damit, heißt es. Formycon hat jetzt auch für den größten lateinamerikanischen Markt Brasilien eine Zulassung für sein Biosimilar zu dem von Genentech entwickelten Augenmedikament Lucentis erhalten. Das Mittel soll im vierten Quartal in Brasilien auf den Markt gebracht werden.

Ionos fallen um 0,8 Prozent. "Gewinnmitnahmen sollten nicht überraschen", meinte ein Marktteilnehmer mit Blick auf Ionos bereits vorbörslich. Die Aktie steigt zum 23. Juni n den MDAX auf und verdrängt dort Jenoptik. Wie von Dow Jones Newswires bereits im Vorfeld berechnet, werden außerdem Mutares (+0,4%) und Nagarro (+0,6%) in den SDAX zurückkehren, weichen müssen Medios (-0,8%) und Verbio (+2,5%). "Ionos sind zuletzt wie an der Schnur gezogen nach oben geklettert", so der Marktteilnehmer. Nach dem Anstieg von knapp 23 Euro Ende März bis auf 42 Euro mache die Aktie nun einen technisch überkauften Eindruck.

zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.415,28 +0,2% 10,13 +10,4% Stoxx-50 4.575,10 +0,2% 6,92 +6,0% DAX 24.299,38 +0,1% 22,90 +21,9% MDAX 31.025,37 -0,0% -4,45 +21,3% TecDAX 3.942,43 +0,4% 16,47 +14,9% SDAX 16.968,77 +0,4% 71,22 +23,2% CAC 7.815,76 +0,1% 11,09 +5,7% SMI 12.320,05 +0,2% 21,55 +6,0% ATX 4.386,36 -0,2% -9,98 +20,0% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:03 % YTD EUR/USD 1,1424 +0,1% 1,1418 1,1429 +10,3% EUR/JPY 163,49 +0,3% 163,00 163,64 +0,1% EUR/CHF 0,9358 +0,2% 0,9342 0,9358 -0,0% EUR/GBP 0,8418 -0,1% 0,8425 0,8419 +1,9% USD/JPY 143,12 +0,2% 142,79 143,18 -9,3% GBP/USD 1,3571 +0,1% 1,3551 1,3575 +8,2% USD/CNY 7,1755 +0,2% 7,1610 7,1717 -0,7% USD/CNH 7,1794 +0,1% 7,1718 7,1798 -2,2% AUS/USD 0,6507 +0,3% 0,6489 0,6498 +4,9% Bitcoin/USD 104.636,80 -0,3% 104.993,80 105.063,30 +12,5% ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,01 62,75 +0,4% 0,26 -12,4% Brent/ICE 65,15 64,91 +0,4% 0,24 -13,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3373,21 3376,30 -0,1% -3,09 +28,7% Silber 30,29 30,63 -1,1% -0,34 +9,7% Platin 970,40 953,92 +1,7% 16,48 +9,0% Kupfer 4,91 4,89 +0,5% 0,02 +20,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 05, 2025 03:49 ET (07:49 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.